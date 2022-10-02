Как помочь ребенку в тревожной ситуации
Во время полномасштабной войны с Россией многие украинцы сталкиваются с тревожными или вообще трагическими ситуациями. Особенно болезненно переживают увиденное дети.
В такой ситуации нужно успокоить ребенка, чтобы паника не разрушила его здоровье. Как это сделать, читайте в материале 24 канала.
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Как успокоить ребенка в тревожной ситуации
Чтобы паника и тревога негативно не повлияли на психику детей, Минздрав советует родителям общаться с детьми следующим образом:
- Говорите с ребенком о том, что он испытывает, обсуждайте эмоции. Объясните, что страх перед неизвестным – это нормально. Можно общаться с ребенком вербально, рисунками или с помощью игры.
- Будьте рядом и поддерживайте ребенка. Когда вас охватывает паника, вспомните, что рядом – ребенок, просто не понимающий, что происходит.
- Совместно обсудите возможный план действий. Объясните, как поступать в различных ситуациях. Расскажите, почему важно придерживаться ваших рекомендаций.
- Сделайте что-то вместе: почитайте или послушайте (аудио) книги с ребенком, рисуйте, пойте.
- Контролируйте свои эмоции. Когда вы способны критически мыслить, оценивать ситуацию и унимать панику, ребенок не чувствует и не перенимает ее.
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Ребенок должен иметь "тревожный чемоданчик"
У вашего ребенка должен быть свой "тревожный чемоданчик". Туда следует положить записку со своими контактами, а также записанные медицинские данные: о группе крови, аллергических реакциях и медицинских состояниях ребенка. Подпишите одежду, в которой будет ребенок.
Полезные советы можно найти также в "Справочнике безбарьерности". Он содержит советы и инструкции для семей с детьми, пожилых людей и их близких, людей с инвалидностью.
Куда обратиться за психологической помощью
В Офисе образовательного омбудсмена также рассказали, куда следует обратиться с помощью специалистов.
- Национальная психологическая ассоциация создала психологический консультативный центр для переживающих панику, тревогу и постоянный стресс. Чтобы обратиться за помощью в центр – нужно заполнить анкету.
- Бот первой психологической помощи с советами психологической поддержки для себя и поддержки других.
- Также Министерство образования и науки Украины с сертифицированными психологами Ассоциации инновационного и цифрового образования запускает ежедневные онлайн встречи в 13:00 и 20:00 здесь.
- Круглосуточная бесплатная платформа для психологических консультаций "Расскажи мне". Чтобы получить помощь, необходимо заполнить анкету на сайте, кратко описав свое состояние.
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