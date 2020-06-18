В Киеве провели инспекцию пунктов проведения ВНО. Семь из них оказались не готовыми к приему участников тестирования. В то же время 95 пунктов соответствуют требованиям санитарного врача.

Мониторинг пунктов для проведения внешнего независимого оценивания провели специалисты Госпродпотребслужбы в Киеве вместе с представителями КГГА, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Обратите внимание Как вернуть деньги за пробное ВНО: объяснение правительства В 7 пунктах были выявлены нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача,

– говорится в сообщении. Какие нарушения обнаружили отсутствует медицинский работник;

сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами. Однако большинство проверенных пунктов, а именно 95, соответствуют всем установленным требованиям. Как будет проходить контроль мер безопасности в местах тестирования Будут проверять соблюдение противоэпидемических мер в пунктах тестирования в Киеве 10 рабочих групп.

Они будут работать в преддверии начала каждой сессии ВНО и вступительных эксзаменов. Узнайте больше Даты, ограничения и возможность отмены: самое важное о ВНО-2020 Важно! Рада 18 июня освободила выпускников от обязательного прохождения ГИА. За такое изменение проголосовали 356 парламентариев. Что известно о вероятной отмене ВНО 15 и 17 июня в Украине должно было состояться пробное тестирование. Однако его отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19. Впоследствии тест предложили пройти онлайн, однако сайт не выдержал нагрузку.

Из-за отмены пробного ВНО украинцы забили тревогу. Причина – вероятность того, что ВНО вообще не проведут.

В МОН уверяют, что тестирование проведут, однако его могут снова перенести.