Пункты проведения ВНО в Киеве проверили: сколько из них не готовы принимать участников
В Киеве провели инспекцию пунктов проведения ВНО. Семь из них оказались не готовыми к приему участников тестирования. В то же время 95 пунктов соответствуют требованиям санитарного врача.
Мониторинг пунктов для проведения внешнего независимого оценивания провели специалисты Госпродпотребслужбы в Киеве вместе с представителями КГГА, сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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В 7 пунктах были выявлены нарушения требований постановления главного государственного санитарного врача,
– говорится в сообщении.
Какие нарушения обнаружили
- отсутствует медицинский работник;
- сотрудники недостаточно обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки), антисептическими и дезинфицирующими средствами, бесконтактными термометрами.
Однако большинство проверенных пунктов, а именно 95, соответствуют всем установленным требованиям.
Как будет проходить контроль мер безопасности в местах тестирования
- Будут проверять соблюдение противоэпидемических мер в пунктах тестирования в Киеве 10 рабочих групп.
- Они будут работать в преддверии начала каждой сессии ВНО и вступительных эксзаменов.
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Что известно о вероятной отмене ВНО
- 15 и 17 июня в Украине должно было состояться пробное тестирование. Однако его отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19. Впоследствии тест предложили пройти онлайн, однако сайт не выдержал нагрузку.
- Из-за отмены пробного ВНО украинцы забили тревогу. Причина – вероятность того, что ВНО вообще не проведут.
- В МОН уверяют, что тестирование проведут, однако его могут снова перенести.