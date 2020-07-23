Киевские школы уже начали подготовку к новому учебному году и первого сентября смогут начать обучение очно или в смешанной форме.

Так сказал и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, говорится на фейсбук-странице КГГА.

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По его словам, пока нет окончательного решения относительно формата учебного 2020-2021 года, ведь на государственном уровне до сих пор введены карантинные ограничения.

Однако школы в Киеве готовы встретить учеников 1 сентября в учебных заведениях. Сейчас педагоги активно готовятся к новому учебному году и планируют свою работу с учетом противоэпидемических мероприятий.

Необходимо подготовиться как к дистанционному, так и к традиционному формату обучения. В этом вопросе мы стараемся быть гибкими, но надеемся, что новый учебный год ученики встретят в школах, а не за экранами компьютеров или телефонов,

– сказал Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что родителям не стоит волноваться, ведь в школах за городской счет закупят все средства защиты против вирусной инфекции для их детей. Киев имеет достаточно средств в бюджете, чтобы обеспечить учебные заведения всем необходимым.

Ранее 24 канал писал, что согласно новым правилам карантина, в школу 1 сентября смогут пойти ученики в тех регионах, которые соответствуют определенным критериям. Учебные заведения не откроются только в регионах красной зоны.