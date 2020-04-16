Рада ратифицировала соглашение с Европой о гранте для вузов на 10 миллионов евро

Соглашение на выделение гранта между Европейским инвестиционным банком и Украиной заключили еще в 2018 году. Однако, только 16 апреля 2020 года ее ратифицировала Верховная Рада.

За соответствующий законопроект проголосовали 339 депутатов. С текстом проекта закона №0034 можно ознакомиться на сайте парламента.

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Инициировал и внес в Раду законопроект Владимир Зеленский.



Как проголосовали депутаты / Скриншот с видео

"Предложенный проект предоставит университетам-участникам помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии. Будет усовершенствован их институциональный потенциал за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления", – указано в пояснительной записке.

Реализация этого проекта не требует финансирования из государственного или местного бюджетов, энергоэффективность вузов будут улучшать за счет гранта.