Развлекаешь бабушек – получаешь скидку на квартиру: В Чехии тестируют программу для студентов

В Праге стартовал экспериментальный проект для студентов. 30 часов в месяц нужно посвятить уходу за престарелыми, взамен студент платит за квартиру в пять раз дешевле.

Такую программу инициировал один из районов Праги, пишет Радио Свобода.

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Аренда отдельной однокомнатной квартиры в Праге-3 (район, где вводят проект) обходится в около 15 тысяч крон (15 тысяч 500 гривен) в месяц. Такая сумма часто слишком велика для студентов.

Власть Праги-3 решила помочь пожилым людям и студентам одновременно. Поэтому на официальном сайте района появилось объявление: "Предоставляется скидка на жилье студентам, которые за это будут развлекать престарелых в опекунских домах". Надо было подать заявку и расписать план развлечений для пенсионеров.

Это могут быть как общие занятия, так и индивидуальные. Студент может учить их пользоваться компьютером или телефоном, он может сопровождать их на прогулках или в магазин. Никаких ограничений нет. Главная идея проекта – это соединить два поколения: старшее и молодое,

– рассказал заместитель главы района Ондржей Рут.

Желающих оказалось несколько десятков, а победителем стал Мана Чон Ву. Он студент Карлова университета, который хотел переехать из общежития на собственную квартиру. Теперь ему предоставили помещение за три тысячи крон (3100 гривен) в месяц, что в пять раз дешевле рыночной цены.

Ежедневно студент проводит время в опекунском доме, а бабушкам больше всего нравится, когда Ву приносит гитару.

Наши будни одинаковы. Все повторяется по кругу. Поэтому когда к нам приходит господин Ву поговорить с нами, конечно – это очень приятно. Он с нами недолго, мы пока не все о нем знаем,

– рассказала одна из жительниц дома.

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А сколько в Чехии университетов?

Всего в Чехии функционируют 70 высших учебных заведений.