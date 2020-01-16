Реформа школы: директора и некоторые учителя теперь вынуждены заключать трудовые договоры

До 1 июля 2020 года основатели школ будут обязаны расторгнуть бессрочные трудовые договоры с руководителями учебных заведений. Учителя-пенсионеры тоже должны подписывать соглашения.

16 января Верховная Рада Украины приняла закон о среднем образовании, согласно которому предусмотрен ряд нововведений.

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Отныне руководители школ вынуждены заключать договоры на 6 лет без проведения конкурса. После завершения контракта, директора могут быть переизбраны еще на один срок.

Директора, достигшие пенсионного возраста будут иметь право на заключение годового контракта с возможностью пролонгации.

Учителя-пенсионеры смогут заключать договор на срок от 1 до 3 лет.

Если педагоги не согласны оформлять трудовые отношения на условиях временного трудового договора, то они должны быть уволены.

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Сколько в Украине учителей-пенсионеров?Всего в украинских школах работают более 406 тысяч педагогов. Почти 16% из них достигли пенсионного возраста.