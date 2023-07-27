Ректор Київського національного університету ім. Т .Г. Шевченка Володимир Бугров назвав найбільш популярні спеціальності вступної кампанії-2023.

Про це на брифінгу повідомив ректор університету професор Володимир Бугров, передає кореспондент Укрінформу.

«Станом на ранок 26 липня до університету подано 12 665 заяв. Особливістю нашого університету є те, що ми набираємо на навчання 25 галузей знань», - сказав Бугров.

За його словами, на спеціальність «медицина», навчання на якій не передбачає поділ на бакалаврат та магістратуру, подано 124 заяви.

Згідно з даними КНУ, на бюджетну форму навчання подано 8654 заяви.

До десятки найбільш популярних спеціальностей у КНУ, за словами ректора, увійшли право (081), психологія (053), інженерія програмного забезпечення (121), міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (291), комп’ютерні науки (122), журналістика (061), економіка (051), філологія (германські мови та література, перша - англійська) (035), міжнародні економічні відносини (292), міжнародне право (293).

Бугров зазначив, що в університеті 409 освітньо-професійних програм, 83 з яких не мають аналогів в Україні, з них 23 на бакалавраті. Серед освітніх програм бакалаврату ректор КНУ відзначив, зокрема, «Світове українство в цивілізаційному поступі», «Еконофізику», «Урядування у сфері національної безпеки», «Європейські та євроатлантичні управлінські студії» тощо.

Університет має також доволі широкий набір програм на спеціальностях, яким надається особлива підтримка держави. Це, зокрема, середня освіта (математика, географія, природничі науки), математика, статистика, прикладна фізика та наноматеріали, телекомунікації та радіотехніка, садово-паркове господарство, хімія, електроніка, науки про землю, фізика та астрономія.

Стипендія на цих спеціальностях на 550 грн більша. При вступі на контракт зарахування проводиться без результатів НМТ за співбесідою та мотиваційним листом. За умов успішного проходження підготовчих курсів КНУ до конкурсного балу абітурієнта додається 10 балів.

Заяви від абітурієнтів на бакалаврат (або на освітній рівень магістра медичного спрямування) на місця державного замовлення приймаються до 18 години 31 липня, оприлюднення списку рекомендацій - до 5 серпня. 10 серпня відбудеться зарахування вступників.

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбуватиметься у три етапи з 9 до 30 серпня.

На магістратуру на бюджетні місця реєстрація вступників триває з 31 липня по 21 серпня, надання рекомендацій для зарахування не пізніше 26 серпня, завершення вимог до зарахування - 29 серпня до 18 години, зарахування вступників - 31 серпня.

Вступ на магістратуру на контрактну форму навчання триває у два етапи з 30 серпня до 30 вересня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні завершилися основна та додаткова сесії національного мультипредметного тестування, результати якого використовуються при вступі у виші. Участь в основній сесії НМТ-2023 взяли 261 825 осіб, з них 20 009 за кордоном. У додатковій сесії взяли участь 7758 осіб, з них 2540 за кордоном

19 липня розпочалося подання заяв у вищі навчальні заклади на бакалаврат.