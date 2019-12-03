Результаты PISA: 36% украинских учащихся не достигли базового уровня знаний по математике

Украина впервые приняла участие в исследовании PISA в 2018 году. Оказалось, что украинские школьники и студенты отстают от сверстников из Европы.

Национальный и международный отчеты за 2018 год представили 3 декабря по результатам исследования качества образования, пишет пресс-служба МОН.

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Мы рассчитываем на то, что полученные результаты станут сигналом для наших учителей, родителей и общества в целом. Теперь должно стать очевидным, что реформа школьного образования для Украины – не прихоть, а объективная потребность,

– поделилась впечатлениями от результатов Анна Новосад.

Эксперты PISA сравнили средние показатели учащихся в возрасте 15 лет из разных стран мира. Исследовали результаты по математике, чтению и естественно-научным дисциплинам.

Всего в рейтинге представлены 78 стран.



Возглавили рейтинг ученики китайских школ / фото: OECD

Сколько украинских учеников не смогли достичь базового уровня?

по читательской грамотности – 25,9% (37-42 место в рейтинге);

по математической – 36% (41-46 место в рейтинге);

естественно-научной – 26,4% (35-42 место в рейтинге).

В среднем в Европе лишь 22% подростков не достигли базового уровня по читательской компетентности, математической – 23,9%, естественно-научной – 21%.

Отставание Украины можно оценить примерно на один год обучения.

Правительство и МОН абсолютно осознают вызов, который предстал перед нами. Однако ни одно правительство не способно переломить эту ситуацию самостоятельно – мы должны объединиться вокруг этой задачи совместно с родителями и учителями,

– рассказала министр образования.

Если сравнить результаты с показателями референтных для Украины государств – стран со схожим социально-экономическим положением и культурно-историческим родством, то ситуация тоже не лучшая.

Референтными для Украины в отчете PISA являются Беларусь, Грузия, Эстония, Молдова, Польша, Словакия и Венгрия. В рейтинге референтных стран Украина опередила только Грузию и Молдову по всем трем показателям.

Полный отчет национального и международного исследований можно найти по ссылкам.

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Что такое PISA?

Program for International Student Assessment – международное исследование успеваемости учащихся;

проходит каждые три года среди 15-летних школьников по трем направлениям;

проверяет, способны ли учащиеся использовать полученные знания, умения и навыки в реальной жизни.

Как проводилось исследование?Тест состоялся с 15 апреля по 12 мая 2018 года. Участие приняли 250 учебных заведений и 315 388 участников из Украины. Надо было заполнить 2 анкеты в течение двухчасового теста