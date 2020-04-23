С соблюдением дистанции и в масках: в Минобразования сказали,как будут проводить ВНО в этом году

Несмотря на различные предположения и фейки в министерстве образования и науки Украины подтвердили, что ВНО в этом году обязательно состоится. Однако с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты.

Формат и процедура проведения ВНО не изменится, сообщили в пресс-службе МОН.

Читайте также: ВНО-2020 официально перенесли: что известно

По нынешним правилам, при сдаче ВНО в аудитории находится максимум 15 участников и 2 инструктора. Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

Что изменится на ВНО 2020

все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками;

помещения будут проветривать и дезинфицировать;

участники, которые контактировали с больными или сами заразились коронавирусом, смогут сдать ВНО во время дополнительной сессии, когда выздоровеют или выйдут из самоизоляции.

Именно поэтому проведение ВНО гораздо безопаснее чем вступительные экзамены, во время которых в аудиториях находится много людей.

В условиях эпидемии проведение ВНО гораздо безопаснее, чем вступительные экзамены в университетах. Большинство участников составляют ВНО по месту жительства, поэтому им не нужно ехать в другой город или область. Зато для сдачи вступительных экзаменов, наоборот, большинству поступающих и их родителям придется по несколько раз ездить в другие города, что в разы увеличит количество перемещений по стране,

– пояснил заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный.

Изменится ли содержание и количество тестов?Без изменений останутся количество тестов и их содержание. Каждый участник может сдать максимум 4 теста, а количество заданий в них, которые основываются на материале, изучаемом в апреле-мае 11 класса, ничтожно мало. Такое задание может быть только одно на весь тест, поэтому перепечатывать тираж тестовых тетрадей из-за такого малого количества задач нецелесообразно.

Вас заинтересует: Как подготовиться к ВНО в зрелом возрасте: полезные методики, которые помогут сдать экзамены

Когда состоится ВНО?Даты проведения ВНО будут зависеть от окончательного завершения карантина (согласно последнему решению, карантин продлили до 11 мая, – 24 канал). Если карантин завершится к началу июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится.