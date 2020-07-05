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Дистанционно или в школе: как начнется новый учебный год для учеников
4 июля , 15:05 Дистанционно или в школе: как начнется новый учебный год для учеников
Ігор Саджениця
В сети мошенники сливают фейковые ответы на ВНО-2020: как не попасться на крючок
3 июля , 13:32 В сети мошенники сливают фейковые ответы на ВНО-2020: как не попасться на крючок
Вероніка Климська
ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет объяснил причину
15:29, 4 июля ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет объяснил причину
Жители Донбасса и дети погибших медиков смогут поступить в вузы без ВНО: решение Рады
14:41, 3 июля Жители Донбасса и дети погибших медиков смогут поступить в вузы без ВНО: решение Рады
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ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы
12:23, 3 июля ВНО по физике 2020: опубликованы правильные ответы
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