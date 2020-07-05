Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
В Украине насчитывается огромное количество библиотек, которые поражают книгами и своей оригинальностью. LifeStyle24 собрал самые красивые библиотеки из разных уголков Украины, которые захватывают своей красотой и наполнением.
Научная библиотека Львовского университета имени Франко
Где? Львов, улица Драгоманова, 5
Одной из древнейших и крупнейших библиотек Украины является Научная библиотека Львовского национального университета имени Ивана Франко. Ее основали в 1608 году как библиотеку львовского Иезуитского коллегиума.
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Сейчас фонд библиотеки насчитывает более трех миллионов книг. Среди них есть ценные старопечатные книги и рукописи, самый старый из которых датирован XIII веком.
Научная библиотека во Львове
Кроме этого, в библиотеке хранятся уникальные издания из личной библиотеки французского кардинала Мазарини, гетмана Ивана Мазепы и французского короля Людовика XV.
Проводить время в научной библиотеке - сплошное удовольствие. Ведь роскошные орнаменты на стенах поражают своей красотой. Над интерьером здания работали Тадеуш Рыбковский и молодой украинский художник Юлиан Буцманюк.
Роскошный читальный зал Научной библиотеки
Библиотека разукрашена красивым орнаментом
Библиотека Центра Митрополита Шептицкого
Где? Львов, улица Стрыйская, 29
Это место, которое развенчивает все мифы о том, что ходить в библиотеку не модно. А наоборот - оно пробуждает желание учиться, развиваться и познавать новое.
Центр Шептицкого во Львове
Центр Митрополита Андрея Шептицкого - это не только современная библиотека, это еще и учебное пространство. Здесь вы можете попасть на интересную лекцию украинских и иностранных специалистов, принять участие в дискуссии и послушать выступления современных музыкальных коллективов.
Стильный дизайн, приветливый персонал, большое количество книг и красивые пейзажи за окном создают невероятную рабочую атмосферу.
В центре есть множество залов для обучения и работы
Фонд библиотеки насчитывает более 160 тысяч книг
Одесская национальная научная библиотека
Где? Одесса, улица Пастера, 13
Библиотека считается первой публичной библиотекой на территории Украины. Появилась она в 1829 году по приказу Николая I.
Одесская национальная научная библиотека
К наполнению библиотеки приобщились многие известные и состоятельные люди. К примеру, граф Воронцов подарил библиотеке 600 томов французских классиков в роскошном издании Фирмена Дидо. Сейчас фонд старейшей публичной библиотеки насчитывает пять миллионов документов по всем отраслям знаний почти на 130 языках мира.
Кроме большого количества интересных книг, библиотека очаровывает еще и своим роскошным видом. Ведь считается одним из лучших образцов библиотечной архитектуры в Украине в стиле неоклассицизма. Над проектом работал известный архитектор Федор Нестурх. Очарование этому зданию придает и то, что оно расположено в старинной части Одессы.
Просторный читальный зал библиотеки в Одессе
Роскошный вид библиотеки вечером
Национальная библиотека Украины имени Вернадского
Где? Киев, проспект Голосеевский, 3
Это библиотека, которая может удовлетворить потребности любого читателя. Ведь ее фонд насчитывает 14 миллионов книг. Именно поэтому она входит в десятку крупнейших библиотек мира.
Национальная библиотека имени Вернадского
Попав туда, кроме количества книг, вас удивят и масштабы здания. Библиотека состоит из 27 этажей. Неудивительно, что она считается самой большой по своей площади библиотекой в стране.
Национальная библиотека для детей
Где? Киев, улица Баумана, 60
Хотите попасть в сказочную страну книг? Тогда вам точно нужно посетить Национальную библиотеку Украины для детей.
Национальная библиотека для детей в Киеве
Здание украшено авторскими керамическими панно и композициями выдающейся украинской художницы-керамистки Ольги Рапай. Кроме чтения, дети могут посещать театральный кружок с кукольным театром, проводить время в летнем цветном дворике и в музыкальном зале.
В библиотеке хранится 500 тысяч экземпляров книг, журналов и аудиозаписей. Для удобства читателей литература в библиотеке разделена на залы дошкольной и школьной программы.
Библиотека оснащена керамическими композициями
Библиотека захватывает детей сказочным дизайном
Фото: Научная библиотека ЛНУ, "Архитектура Одессы", Центр Андрея Шептицкого, The Village, Национальная библиотека Украины для детей.
Львовская национальная библиотека Украины имени Василия Стефаника
Львовская национальная научная библиотека Украины имени Василия Стефаника является одним из крупнейших в Украине государственным хранилищем уникальных рукописных и печатных памятников книжной культуры, произведений украинского и зарубежного искусства.
Ежегодно универсальными информационными ресурсами библиотеки пользуются более 10 тысяч читателей, среди которых: академики, доктора и кандидаты наук, научные сотрудники, специалисты, студенты высших учебных заведений, а также зарубежные пользователи.
Интерьер библиотеки имени Василия Стефаника
В фондах Львовской национальной библиотеки хранится свыше 8 миллионов экземпляров печатных изданий, среди которых: 250 тысяч редких изданий, свыше 75 тысяч рукописей, 38 тысяч нотных изданий, 49 инкунабул – редких книг, которые издавались в Европе с начала книгопечатания и до 14 века.
Здание библиотеки двухэтажное. Фасады лаконичны, не обременены особым декором. Высота двух этажей разная, первый выше, второй – ниже. Окна имеют форму прямоугольника. В зале рукописей сохранился образец лепнины 19 века.
Экстерьер библиотеки имени Василия Стефаника / Последний Бастион