Сексуальному образованию в школах – да: Маша Ефросинина призвала подумать о будущем детей

О своем отношении к введению сексуального образования в украинских школах рассказала телеведущая и актриса Маша Ефросинина. Она призвала не спекулировать на этой теме, а разработать полезную программу.

Свои мысли на тему сексуального образования ведущая рассказала в интервью УНИАНу.

К слову: Школьный предмет "Основы семьи" проверят на наличие дискриминации

Я бы призвала людей, которые пытаются ввести сексуальное образование в школах, думать не о себе, не о том, как бы они восприняли уроки по сексуальному образованию, и совсем не о том, как к этому отнесется общество, а думать о детях,

– объяснила Ефросинина.

Телеведущая объяснила проблему на примере школы ее дочери Наны (ей 15 лет). По словам дочери Ефросининой, все попытки учителей поговорить с учениками на тему сексуального образования заканчиваются смехом в классе.

Возможно, нужно девочек собирать отдельно, а мальчиков отдельно. Не потому, что есть секреты, а для того, чтобы получить канал доступа в их сознание, чтобы они не смеялись, не закрывались, а впитывали эту информацию,

– объяснила свою позицию Маша Ефросинина.

Актриса объясняет, что сексуальное образование касается прежде всего безопасности, а не собственно секса. Проводить сами занятия нужно с помощью языка, который используют подростки. Так результат, по ее словам, будет намного эффективнее.

В Украине уже существует школьный факультативный курс, который содержит сексуальное образование – "Основы семьи". Однако учебник раскритиковала общественность за чрезмерную религиозность, дискриминационные и антинаучные тезисы, в частности о греховности аборта и вреде контрацепции.

Подробнее об этом: Скандал вокруг школьного курса "Основы семьи": почему взбунтовались родители

Где преподавали курс "Основы семьи"?