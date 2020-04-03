Школьник из Филиппин на домашнем 3D-принтере печатает защитные экраны для медиков

16-летний филиппинский школьник Маркус Чу напечатал на домашнем 3D-принтере более 80 защитных экранов для медиков, которые борются с коронавирусом. Парень даже собственноручно усовершенствовал технологию производства.

Об истории Маркуса Чу рассказали в Channelnelnewsasia.

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Парень надеется помочь врачам, которым категорически не хватает средств индивидуальной защиты.

По словам Маркуса, принтер ему подарили на Рождество.

Я чувствую, что это моя возможность наконец-то помочь в очень серьезной ситуации, даже если немного,

– рассказал школьник.

Дизайн защитных экранов удалось найти в открытом доступе в интернете. Однако такая технология была медленной и требовала много материалов. Поэтому со временем Маркус нашел способ оптимизировать производство.

Всю продукцию, которую печатает парень, передают медикам.

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Что известно о коронавирусе на Филиппинах?

В целом на территории страны зафиксировано более 2 600 случаев заболевания COVID-19. От болезни умерло 107 жителей Филиппин, 51 человек выздоровел.