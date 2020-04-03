24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Likar Покер
more

Школьник из Филиппин на домашнем 3D-принтере печатает защитные экраны для медиков

- Читати новину українською
В стране не хватает средств личной защиты / Vincent Ghilione

16-летний филиппинский школьник Маркус Чу напечатал на домашнем 3D-принтере более 80 защитных экранов для медиков, которые борются с коронавирусом. Парень даже собственноручно усовершенствовал технологию производства.

Об истории Маркуса Чу рассказали в Channelnelnewsasia.

К теме: В США студент скончался из-за отказа врачей проверить его на коронавирус

Парень надеется помочь врачам, которым категорически не хватает средств индивидуальной защиты.

По словам Маркуса, принтер ему подарили на Рождество.

Я чувствую, что это моя возможность наконец-то помочь в очень серьезной ситуации, даже если немного,
– рассказал школьник.

Дизайн защитных экранов удалось найти в открытом доступе в интернете. Однако такая технология была медленной и требовала много материалов. Поэтому со временем Маркус нашел способ оптимизировать производство.

Всю продукцию, которую печатает парень, передают медикам.

Вас заинтересует: Ужгородский университет запускает бесплатный онлайн-курс по COVID-19

Что известно о коронавирусе на Филиппинах?
В целом на территории страны зафиксировано более 2 600 случаев заболевания COVID-19. От болезни умерло 107 жителей Филиппин, 51 человек выздоровел.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Школьники Коронавирус COVID-19 Учеба Образование за рубежом
Комментарии

Читайте также

сегодня , 06:50 Цены на российскую нефть: насколько близко падение империи
Статті 13284
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 2 апреля: в мире более миллиона инфицированных, в Днепре вырыли 600 могил
Новини України 29532
сегодня , 11:06 Коронавирус в России: зафиксировано более 4 100 больных
Лікування 144707
сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: количество больных – 942
Лікування 171341
сегодня , 04:59 Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банках, – "Схемы"
Новини України 11523
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
1 апреля 15:49 Участники олимпиад не получат баллы при поступлении, – Мандзий
Ростислав Струтинський
1 апреля 14:40 Школьники могут закончить учебный год с помощью онлайн-тестов, – Кличко
Ростислав Струтинський
1 апреля 13:45 Украинцы разработали технологию, которая будет следить за эффективностью онлайн-образования
Ростислав Струтинський
1 апреля 12:17 Пробное ВНО 2020: старшеклассники смогут бесплатно пройти тестирование
Ростислав Струтинський
31 марта 19:50 Возможности Erasmus+: как поехать на бесплатное обучение в Париж – история украинца

Новости
Больше новостей
Залиште відгук