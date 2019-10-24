Школьник в США выстрелил в одноклассника и вернулся на урок: детали

В США 17-летний парень перед уроками выстрелил в своего 16-летнего друга и пошел на занятия. Учитель не подозревал о приключениях своего ученика.

После короткой схватки со своим другом, стрелок дважды выстрелил ему в туловище. Инцидент произошел возле одной из школ в штате Калифорния, сообщает CNN.

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Он спокойно вошел в класс и говорил со своими друзьями,

– рассказывает учитель.

Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние стабильное.

Полиция получила вызов примерно в 9 утра и прибыла на место преступления. Правоохранители обыскали здание и нашли подозреваемого в классе.

По словам капитана полиции, стрелку предъявлено обвинение и допросили. Пистолета при нем не нашли. По версии следствия, после стрельбы парень передал оружие третьему лицу.



Полиция прибыла оперативно / фото The New York Times

Где произошла стрельба?

Город Санта-Роза (170 тысяч жителей) графство Сомона, штат Калифорния. Неподалеку от Сан-Франциско.

Что известно о владении оружием в США?