Школьники устроили перестрелку в Херсоне: есть раненые
В Херсоне посреди улицы подстрелили 15-летнего подростка. Подробности инцидента уточняются.
Уличные разборки ребят переросли в стрельбу, сообщает Типичный Херсон.
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Инцидент произошел во второй половине дня. В больницу доставили 15-летнего подростка с ранениями в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневматического оружия.
Стрельба произошла вчера, 3 ноября, во второй половине дня.
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