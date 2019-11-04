Школьники устроили перестрелку в Херсоне: есть раненые

В Херсоне посреди улицы подстрелили 15-летнего подростка. Подробности инцидента уточняются.

Уличные разборки ребят переросли в стрельбу, сообщает Типичный Херсон.

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Инцидент произошел во второй половине дня. В больницу доставили 15-летнего подростка с ранениями в зоне правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы из пневматического оружия.

Стрельба произошла вчера, 3 ноября, во второй половине дня.

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