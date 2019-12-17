Система образования не успевает за работодателями: почему украинцы не работают по специальности

Директор образовательного хаба в Киеве рассказала почему в Украине большое количество выпускников университетов не работают по специальности. Проблема в стратегии развития.

О минусах системы украинского образования рассказала эксперт по вопросам профессиональной ориентации Мария Богуслав в программе "Образовательные войны" в студии 24 канала.

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Мария Богуслав является директором образовательного хаба в Киеве. По ее словам, сегодняшняя система образования передается от правительства к правительству. Также университеты не работают с работодателями и пользуются устаревшей информацией о спросе на рынке труда.

Например, очень простой факт. Как формируется государственный заказ. Кто-то выбирает те специальности, на которые мы поступаем. Эти специальности выбрали сами университеты. Они не забегают вперед, не работают с работодателями,

– акцентирует внимание експерт.

Также от того что университеты игнорируют изменения вектора рынка, за современным миром не успевает и министерство экономики.

Они все делают "по накатанной" из года в год. Затем эта информация подается в министерство экономики, которое должно на самом деле выстраивать целую систему, какие специальности будут необходимы через 5-10 лет,

– объяснила Мария Богуслав.

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Сколько выпускников украинских вузов не работают по специальности?

около 51% всех выпускников украинских университетов работают не по специальности;

для 12% первая работа частично отвечала избранной специальности;

65% из них начинают работать еще до окончания вуза;

а 25% молодых украинцев успели поработать еще до 17 лет;

Смотрите полное видео программы "Образовательные войны":