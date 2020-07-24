Уже с 1 августа в Украине начнется вступительная кампания в высшие учебные заведения. Абитуриенты смогут зарегистрировать электронный кабинет, подать заявление и документы для поступления. Для поступающих на основе собеседования и экзаменов все закончится 16-го августа, а для тех, кто подает документы на основе ВНО или творческих конкурсов – 22 августа.

У абитуриентов осталось совсем немного времени, чтобы окончательно определиться с университетом и специальностью. Поэтому издание "Слово и дело" опубликовало объяснения, сколько будет стоить год обучения на бакалавра (дневное обучение) в 15 самых популярных вузов Киева.

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Конечно, наиболее дорого в Киеве учиться в университете имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии. А больше всего денег нужно будет заплатить студентам гуманитарных специальностей.

Сколько стоит год обучения в рейтинговых вузах в 2020 году

Киевский политехнический институт

В ежегодном рейтинге вузов "Топ-200 Украина" за 2020 год первое место занял Киевский политехнический институт. Известно, что там самые дорогие так же гуманитарные специальности – год обучения может стоить до 41 800 гривен.

Так, обучение по специальности "Журналистика" стоит 36 тысяч гривен в год, "Менеджмент" – 32 700. А стоимость обучения на юридических специальностях составляет до 34 200 гривен, на экономических – 32 700, технических – 33,3 тысячи. Самые дешевые в Киевском политехе медицинские специальности – до 25 900 гривен в год.

Национальный университет имени Тараса Шевченко

Второе место в рейтинге занял Национальный университет имени Тараса Шевченко. И там высшее образование одно из самых дорогих. Один год обучения на гуманитарной специальности может обойтись в 59 600 гривен (в частности, филологический факультет).

Экономические специальности могут стоить до 57 400 гривен в год, юридические – до 55 400 гривен, технические – до 36 700 гривен, а медицинские – до 41 тысячи гривен.

Киево-Могилянька академия

Киево-Могилянская тоже оказалась очень дорогой. Там за год обучения на юридической специальности надо будет заплатить в 55 тысяч гривен, на технической – до 50 тысяч, на гуманитарной – до 45 тысяч, а на экономической – до 37 500.

Национальный университет пищевых технологий

В этом университете год обучения на гуманитарной специальности стоит 24 900 гривен, на технической – 21 тысячу гривен, а на экономической – до 22,1 тысячи.

Киевский национальный университет технологий и дизайна

В университете технологий и дизайна в Киеве цены несколько ниже. К примеру, за год обучения на юридическом специальности надо будет заплатить до 18 тысяч гривен, на технической – так же, на гуманитарной – до 22 тысяч, на экономической – до 16 тысяч, а на медицинской – 19 тысяч гривен.

Сколько стоит обучение за год в топ-15 вузах Киева: смотрите фото

Сколько стоит обучение в университетах Киева / Инфографика "Слово и Дело"

Отметим, что из-за коронавируса особое внимание сейчас приковано к медикам и медицинской системе. Поэтому, медицинские специальности в профильном университете имени Богомольца стоят 38 тысяч 172 гривны (специальность "Медицина"), а весь этот курс стоит 229 тысяч 032 гривен. А педиатрия в университете стоит 29 тысяч 594 гривен за год обучения, а курс – 177 тысяч 564 гривны.