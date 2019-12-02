Сколько баллов нужно набрать учителям на ВНО, чтобы иметь выше зарплату, – Минобразования

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Сертификация прошла успешно для большинства участников / Helloquence

Министерство образования Украины установило порог для определения результатов сертификации учителей. На тестах было 100 заданий.

В министерстве ранее уже объявили, что 82% учителей преодолели порог, а теперь объяснили структуру теста, пишет Освита.UA.

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Приятно отметить, что участники сертификации, несмотря на определенный страх относительно новой процедуры, смогли достойно показать свои практические умения в использовании современных подходов и технологий обучения,
– делился впечатлениями председатель Государственной службы качества образования.

Каждое задание на тесте оценивалось в один балл. Максимально можно было набрать 100 баллов.

Участники, которые набрали 50 тестовых баллов по результатам независимого тестирования и 72 балла по изучению практического опыта, смогли успешно пройти сертификацию педагогических работников.

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Для чего учителя проходили ВНО?

  • программа тестирования учителей введена впервые в этом году;
  • экзамены призваны повысить квалификацию учителей;
  • в случае успешного прохождения, учитель получит к зарплате надбавку в размере 20%,
  • тесты являются добровольными.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Министерство образования и науки Украины ВНА Учителя Школа Учеба Образование в Украине
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