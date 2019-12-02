Сколько баллов нужно набрать учителям на ВНО, чтобы иметь выше зарплату, – Минобразования

Министерство образования Украины установило порог для определения результатов сертификации учителей. На тестах было 100 заданий.

В министерстве ранее уже объявили, что 82% учителей преодолели порог, а теперь объяснили структуру теста, пишет Освита.UA.

Больше о тестах: ВНО для учителей: как будут проверять педагогов

Приятно отметить, что участники сертификации, несмотря на определенный страх относительно новой процедуры, смогли достойно показать свои практические умения в использовании современных подходов и технологий обучения,

– делился впечатлениями председатель Государственной службы качества образования.

Каждое задание на тесте оценивалось в один балл. Максимально можно было набрать 100 баллов.

Участники, которые набрали 50 тестовых баллов по результатам независимого тестирования и 72 балла по изучению практического опыта, смогли успешно пройти сертификацию педагогических работников.

Читайте похожее: Учителя начальной школы будут сдавать тест для получения сертификата: детали

Для чего учителя проходили ВНО?