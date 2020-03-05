Сколько детей не могут ходить в школу из-за коронавируса – статистика

Около 300 миллионов школьников по всему миру не посещают школы, потому что те закрыты из-за распространения коронавируса. Детей стремятся обеспечить дистанционным обучением.

О последствиях коронавируса для образовательной системы рассказали в ЮНЕСКО, пишет пресс-служба организации.

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Закрытие школ в 13 странах для сдерживания распространения Covid-19 прервало занятия 290,5 млн учеников по всему миру,

– говорится в сообщении организации.

В целом коронавирус заставил власти 13 государств мира полностью закрыть все школы страны. Еще 9 государств приостанавливают обучение только в некоторых средних учебных заведениях.

В Европе единственной страной, которая закрыла все школы, стала Италия.

В каких странах закрыли все школы

Азербайджан;

Армения;

Бахрейн;

Китай;

Корея;

Иран;

Ирак;

Италия;

Япония;

Кувейт;

Ливан;

Монголия;

ОАЭ.

В каких странах частично закрыли школы

Великобритания;

Франция;

Германия;

Пакистан;

Корея;

Сингапур;

Тайланд;

США;

Вьетнам.

В Украине известно об одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом.

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Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции: