Сколько детей не могут ходить в школу из-за коронавируса – статистика
Около 300 миллионов школьников по всему миру не посещают школы, потому что те закрыты из-за распространения коронавируса. Детей стремятся обеспечить дистанционным обучением.
О последствиях коронавируса для образовательной системы рассказали в ЮНЕСКО, пишет пресс-служба организации.
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Закрытие школ в 13 странах для сдерживания распространения Covid-19 прервало занятия 290,5 млн учеников по всему миру,
– говорится в сообщении организации.
В целом коронавирус заставил власти 13 государств мира полностью закрыть все школы страны. Еще 9 государств приостанавливают обучение только в некоторых средних учебных заведениях.
В Европе единственной страной, которая закрыла все школы, стала Италия.
В каких странах закрыли все школы
- Азербайджан;
- Армения;
- Бахрейн;
- Китай;
- Корея;
- Иран;
- Ирак;
- Италия;
- Япония;
- Кувейт;
- Ливан;
- Монголия;
- ОАЭ.
В каких странах частично закрыли школы
- Великобритания;
- Франция;
- Германия;
- Пакистан;
- Корея;
- Сингапур;
- Тайланд;
- США;
- Вьетнам.
В Украине известно об одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом.
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Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы.