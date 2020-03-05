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Сколько детей не могут ходить в школу из-за коронавируса – статистика

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Около 300 миллионов школьников по всему миру не посещают школы, потому что те закрыты из-за распространения коронавируса. Детей стремятся обеспечить дистанционным обучением.

О последствиях коронавируса для образовательной системы рассказали в ЮНЕСКО, пишет пресс-служба организации.

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Закрытие школ в 13 странах для сдерживания распространения Covid-19 прервало занятия 290,5 млн учеников по всему миру,
– говорится в сообщении организации.

В целом коронавирус заставил власти 13 государств мира полностью закрыть все школы страны. Еще 9 государств приостанавливают обучение только в некоторых средних учебных заведениях.

В Европе единственной страной, которая закрыла все школы, стала Италия.

В каких странах закрыли все школы

  • Азербайджан;
  • Армения;
  • Бахрейн;
  • Китай;
  • Корея;
  • Иран;
  • Ирак;
  • Италия;
  • Япония;
  • Кувейт;
  • Ливан;
  • Монголия;
  • ОАЭ.

В каких странах частично закрыли школы

  • Великобритания;
  • Франция;
  • Германия;
  • Пакистан;
  • Корея;
  • Сингапур;
  • Тайланд;
  • США;
  • Вьетнам.

В Украине известно об одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом.

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Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Коронавирус Covid-19 Школьники Школа Здоровье Учеба Образование за рубежом
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