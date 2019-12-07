Способностей к языкам не существует: полиглот поделился советами, как выучить иностранные языки

По результатам исследования British Council, только 7% украинцев хорошо знают английский язык. С другими языками ситуация сложилась еще хуже. Почему это происходит и что с этим делать – читайте дальше.

В прямом эфире программы "Образовательные войны" на 24 канале известный полиглот Виталий Зубков сказал, что украинцы плохо знают иностранные языки, ведь имеют ошибочное представление о процессе их изучения.

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Он отметил, что существуют определенные иллюзии, которые мешают людям при изучении языка:

Способности к изучению языков. Люди думают, что должны иметь определенные способности, но это иллюзии, потому что способностей к языкам не существует.

Врожденный талант. Люди убеждены, что знание языков – это талант.

Слова + правила = речь. К сожалению, это не так.



Виталий Зубков

Большинство людей думает, что им нужно делать сознательные умышленные действия, чтобы овладеть языком. Так построен учебный процесс. Ожидания людей и сама система построена вокруг того, что людям якобы надо приобретать знания сознательно. А это не так. Сейчас достаточно полностью погрузиться в среду и интуитивно воспроизводить язык. Мы все так же научились говорить на родном языке,

– пояснил Виталий Зубков.

В то же время он отметил, что не надо сразу пытаться что-то писать или читать. Для начала стоит понять ситуации, а потом понемногу начинать интерактив. Только после этого можно браться за ручку.

Если же возможности поехать в другую страну и жить в языковой среде нет, то наш совет – смотрите фильм, который вам хорошо знаком. Слушайте или смотрите один фрагмент фильма несколько раз. Вы можете догадаться, что могли бы сказать персонажи. Чем больше вы сделаете таких смелых предположений – тем лучше, убежден Зубков.

Больше полезных советов – смотрите в видео программы "Образовательные войны":