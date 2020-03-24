Сроки восстановления обучения пока неизвестны, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос о возобновлении обучения в столице. По его словам, пока рано говорить о каких-либо сроках.

Об этом Виталий Кличко рассказал на своем пресс-брифинге 24 марта.

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По его словам, только после нормализации ситуации с распространением коронавируса, можно говорить о сроках восстановления обучения.

Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, потому что борьба в Украине с этой болезнью (с пандемией коронавируса – 24 канал) только начинается,

– рассказал мэр столицы.

Также мэр Киева объяснил, что пока столичные школьники будут учиться онлайн, и отметил, что видеоуроки на канале "Киев" пользуются большой популярностью.

Также телеканал "Киев" транслирует телеуроки. Они пользуются большой популярностью,

– отметил Виталий Кличко.

Сколько всего школ в Киеве?Всего на территории столицы работает 505 средних школ.

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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только на маршрутках (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.