Сроки восстановления обучения пока неизвестны, – Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос о возобновлении обучения в столице. По его словам, пока рано говорить о каких-либо сроках.
Об этом Виталий Кличко рассказал на своем пресс-брифинге 24 марта.
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По его словам, только после нормализации ситуации с распространением коронавируса, можно говорить о сроках восстановления обучения.
Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса, потому что борьба в Украине с этой болезнью (с пандемией коронавируса – 24 канал) только начинается,
– рассказал мэр столицы.
Также мэр Киева объяснил, что пока столичные школьники будут учиться онлайн, и отметил, что видеоуроки на канале "Киев" пользуются большой популярностью.
Также телеканал "Киев" транслирует телеуроки. Они пользуются большой популярностью,
– отметил Виталий Кличко.
Сколько всего школ в Киеве?Всего на территории столицы работает 505 средних школ.
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Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, согласно которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садах вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.
Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.
Разрешено передвигаться только на маршрутках (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.