Стоимость обучения на контракте возрастет: когда, почему и для каких специальностей

С 1 сентября 2020 года обучение по контракту в украинских вузах, на наиболее популярных специальностях, будет стоить не менее 60% стоимости, уплаченной государством за бюджетные места. Обучить одного специалиста за государственные средства сейчас стоит примерно 43 тысячи гривен.

Насколько подорожает обучение по контракту и каких специальностей эта новация касается, – в материале 24 канала.

Дорогостоящее обучение

Постановлением правительства вводится минимальная стоимость контрактного обучения для 38 из 121 специальностей. Речь идет о так называемой индикативной себестоимости.

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Постановление принято на заседании правительства 3 марта 2020 года.

Что такое индикативная себестоимость?

Усредненный объем фактических расходов определенного вуза за предыдущий календарный год на одного студента. Этот показатель используется как индикатор минимальной стоимости предоставления образовательной услуги одному студенту.

Постановление правительства № 191 предусматривает изменение подходов при расчете стоимости обучения. То есть о соответствии суммы, заплаченной контрактником, к стоимости обучения, которая обеспечивается государственным бюджетом, на одно место.



Стоимость обучения по контракту подорожает / Фото 24 канал

В среднем на обучение одного бюджетника государство тратит примерно 40 тысяч гривен в год. Конечно, цена зависит от использования специального оборудования, например, подготовка специалистов инженерных специальностей или авиа сферы обойдется дороже,

– разъясняет эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба.

В то же время, если мы откроем объявления о наборе студентов на контрактные специальности, то увидим, что цена обучения стартует от 12-13 тысяч гривен. В частности, в региональных университетах. Средняя же стоимость обучения по контракту по стране составляет 16,5 тысяч гривен.

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Разумеется, за такие деньги научить студента вряд ли возможно. Сейчас стоимость образования компенсируется за счет тех средств, которые получает университет из государственного бюджета, в рамках подготовки студентов по государственному заказу. Соответственно, те кто учится на бюджете и получил это место, показав лучшие результаты в учебе, недополучает знаний и навыков, а контрактники фактически дотируются. Как следствие, ни те, ни другие недостаточно получают должного внимания преподавателя. Также не обновляется материально-техническая база (лабораторное оборудование и т.д.). По сути, идет имитация образовательного процесса.

В тех же политехниках обучение точно не может стоить меньше 20 тысяч гривен. Если такая стоимость все же есть, то это значит – кто-то где-то кого-то обманывает,

– добавляет Скиба.

Цены вырастут не для всех

Правда, минимальная стоимость обучения устанавливается для 37 наиболее популярных среди абитуриентов и их родителей специальностей. И, которые, кстати, не очень востребованы на рынке труда. В частности, это такие специальности как: экономика, право, менеджмент, маркетинг, политология, международные отношения, финансы, журналистика, туризм, отельно-ресторанное дело, дизайн и другие.

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С более 120 специальностей 83 не претерпевают изменений:

инженерные;

технологические;

аграрные;

естественные;

педагогические и другие.

Речь идет о специальностях, где есть дефицит специалистов. Семьи, для которых вопрос цены очень чувствителен, получают сигнал – куда следует направлять ребенка на обучение,

– объясняет Николай Скиба.

Еще один момент – если студент работает, то он может вернуть 18% стоимости контракта (налоговая скидка). Плюс анонсируется возможность получить от государства льготные кредиты, но учитывая падение экономики – это уже под вопросом. Хотя в постановлении, которое сейчас действует, такая возможность задекларирована.

Говоря о росте стоимости обучения для контрактников, стоит обратить внимание, что это будет происходить постепенно:

2020 год – 60% от госфинансирования на 1 студента в университете;

2021 – 70% от госфинансирования на 1 студента в университете;

2022 – 80% от госфинансирования на 1 студента в университете.

Изменения не коснутся студентов, которые уже учатся. На цену обучения на контракте будут влиять многие факторы, в частности, доходы людей в регионе расположения вуза. Если стоимость окажется выше трех средних официальных зарплат в области, университеты смогут ее не поднимать.

Введение минимальной стоимости обучения по контракту касается как государственных, так и частных университетов, получающих финансирование из бюджета страны.

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Внедрение минимальной цены на контракт позволит, чтобы плата за обучение отвечала реальным затратам университета на подготовку студента, и позволит обеспечить качественное обучение. По мнению Николая Скибы, это новшество конструктивно. По крайней мере, оно способствует тому, что система предоставления образовательных услуг становится более прозрачной и приближается к реальности. Таким образом начинается разговор – сколько стоит образование, и ставится вопрос – кто должен платить.