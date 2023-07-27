При цьому українці часто можуть вживати суржикові назви на позначення тих чи інших ягід. Як уникнути мовних помилок, розповість 24 Канал.

Дивіться також Забудьте про єжевіку і черніку: як правильно називати лісові ягоди

Як правильно називати ягоди українською

Раніше ми розповідали тут, як не можна називати полуницю. Також підказали вам, як не варто називати лісові ягоди. Зокрема, як українською замінити такі суржикові назви ягід як "єжевіка" і "черніка".

Цього разу 24 Канал розповість вам, як правильно називати ще три види смачних ягід.

брусніка – брусниця;

клюква – журавлина;

голубіка – лохина;

Тож забудьте про такі суржикові назви, як брусніка, клюква і голубіка. Бо українці смакують брусницею, журавлиною та лохиною.

Більше про те, як правильно називати популярні ягоди українською і яких їхніх суржикових назв треба уникати, читайте у добірці 24 Каналу "Забудьте про клубніки і земляніки: як правильно називати ягоди українською".