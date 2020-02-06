Учителя, которые не получили прибавку к зарплате, могут пожаловаться в офис омбудсмена: детали
В случае успешного прохождения сертификации в 2019 году, учителя получают к зарплате ежемесячную надбавку в размере 20% от зарплаты. Однако некоторым учителям такие выплаты задерживают. В таком случае можно пожаловаться в офис образовательного омбудсмена.
О такой опции сообщил образовательный омбудсмен на своей странице в фейсбуке.
Больше о сертификации в этом году: Закончилась регистрация на сертификацию учителей 2020: детали
Учителя, которым задерживают надбавки за успешное прохождение сертификации, могут заполнить форму на сайте омбудсмена
Очень прошу, если Вам не трудно, сразу указать в обращении фамилию, имя и отчество вашего начальника отдела (управления, департамента) образования и руководителя Вашей административной единицы (председатель сельсовета, района, ОТО, города и т. д),
– написал Сергей Горбачев.
По его словам, по каждому такому сообщению будет телефонный звонок и официальное письмо к руководителю отдела образования с неприятным вопросом.
Очень обидно, что сверхважная и очень насыщенная работа учителя, который прошел сертификацию, порой не получает должной поддержки от местной власти. Мириться с этим нельзя,
– заявил омбудсмен.
Заполнить форму с жалобой можно по ссылке.
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Сколько учителей успешно прошли сертификацию в 2019 году? В 2019 году впервые состоялась сертификация, на которую зарегистрировались 857 учителей. Сертификаты получили 705 педагогов.