Учителя, которые не получили прибавку к зарплате, могут пожаловаться в офис омбудсмена: детали

В случае успешного прохождения сертификации в 2019 году, учителя получают к зарплате ежемесячную надбавку в размере 20% от зарплаты. Однако некоторым учителям такие выплаты задерживают. В таком случае можно пожаловаться в офис образовательного омбудсмена.

О такой опции сообщил образовательный омбудсмен на своей странице в фейсбуке.

Больше о сертификации в этом году: Закончилась регистрация на сертификацию учителей 2020: детали

Учителя, которым задерживают надбавки за успешное прохождение сертификации, могут заполнить форму на сайте омбудсмена

Очень прошу, если Вам не трудно, сразу указать в обращении фамилию, имя и отчество вашего начальника отдела (управления, департамента) образования и руководителя Вашей административной единицы (председатель сельсовета, района, ОТО, города и т. д),

– написал Сергей Горбачев.

По его словам, по каждому такому сообщению будет телефонный звонок и официальное письмо к руководителю отдела образования с неприятным вопросом.

Очень обидно, что сверхважная и очень насыщенная работа учителя, который прошел сертификацию, порой не получает должной поддержки от местной власти. Мириться с этим нельзя,

– заявил омбудсмен.

Заполнить форму с жалобой можно по ссылке.

Подробнее об этом: ВНО для учителей: как будут проверять педагогов

Сколько учителей успешно прошли сертификацию в 2019 году? В 2019 году впервые состоялась сертификация, на которую зарегистрировались 857 учителей. Сертификаты получили 705 педагогов.