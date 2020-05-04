Учительница биологии снимает рэп-уроки для учеников на Харьковщине: интересные видео

В селе Яковлевка, что на Харьковщине, учительница биологии придумала, как разнообразить дистанционное обучение для учащихся. Она записывает видеоклипы, где читает рэп на разные темы.

Ольга Халепа тексты пишет самостоятельно, а также занимается монтажом отснятого материала. Об этом она рассказала в комментарии 5 каналу.

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Видео она записывает в собственном саду, а над черновиками может просидеть 7 часов, чтобы найти рифму к сложным терминам.

Рэп-уроки для учеников разных классов можно посмотреть на ютуб-канале учительницы. Биолог отметила, что в восторге не только школьники, но и их родители. А такую практику планирует продолжить и после карантина.

Смотрите видео рэп-уроков Ольги Халепы: