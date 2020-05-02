Учительница поздравила первоклассников на 1 мая открытками со Сталиным: фото из Днепра
В онлайн-группе класса учительница одной из школ Днепра поздравила учеников-первоклассников c 1 мая открытками с советской символикой и изображением диктатора СССР Сталина. Украинские соцсети взорвались гневными комментариями.
50-летняя классная руководительница первого класса 45 школы Днепра, как пишут в фейсбук сообществе "Бацьки SOS", на 1 мая разослала в школьной группе в соцсети открытки с изображением Иосифа Сталина.
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Кроме Сталина, в "поздравлениях" были изображения Ленина, красного флага, серпа и молота и другой символики Советского Союза.
Скриншоты открыток шокированные родители опубликовали в соцсетях: смотрите фото
Большинство родителей в сети написали гневные комментарии и призвали привлечь педагога к ответственности за популяризацию запрещенной в Украине коммунистической идеологии.
Примеры комментариев:
- "Какой мрак! Для кого это? Для детей? Для родителей? Выбросьте наконец этот совок из головы!"
- "Это ежегодно такое или только сейчас накрыло?"
- "Ватноголових коллег гнать в шею и отдать под суд".
- "И это пишет классный руководитель 1 класса! Ужас! А чему она тогда детей учит?"
- "Срочно замените учителя! Мне жаль психики детей".
В комментариях люди чаще выражают возмущение: смотрите скриншоты
Суть даже не в ностальгии (имеют право). Дело в том, что есть закон. А учреждение с большим количеством социальных связей этот закон игнорирует,
– написала жительница Днепра Анна Шевченко.
Она добавила ссылки на закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятый в 2015 году.
Закон о запрете нацистской и коммунистической символики / Скриншот
В нем, среди прочего, говорится и об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики, за что могут наказать ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.