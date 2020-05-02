Учительница поздравила первоклассников на 1 мая открытками со Сталиным: фото из Днепра

В онлайн-группе класса учительница одной из школ Днепра поздравила учеников-первоклассников c 1 мая открытками с советской символикой и изображением диктатора СССР Сталина. Украинские соцсети взорвались гневными комментариями.

50-летняя классная руководительница первого класса 45 школы Днепра, как пишут в фейсбук сообществе " Бацьки SOS ", на 1 мая разослала в школьной группе в соцсети открытки с изображением Иосифа Сталина.

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Кроме Сталина, в "поздравлениях" были изображения Ленина, красного флага, серпа и молота и другой символики Советского Союза.

Скриншоты открыток шокированные родители опубликовали в соцсетях: смотрите фото

Большинство родителей в сети написали гневные комментарии и призвали привлечь педагога к ответственности за популяризацию запрещенной в Украине коммунистической идеологии.

Примеры комментариев:

"Какой мрак! Для кого это? Для детей? Для родителей? Выбросьте наконец этот совок из головы!"

"Это ежегодно такое или только сейчас накрыло?"

"Ватноголових коллег гнать в шею и отдать под суд".

"И это пишет классный руководитель 1 класса! Ужас! А чему она тогда детей учит?"

"Срочно замените учителя! Мне жаль психики детей".

В комментариях люди чаще выражают возмущение: смотрите скриншоты

Суть даже не в ностальгии (имеют право). Дело в том, что есть закон. А учреждение с большим количеством социальных связей этот закон игнорирует,

– написала жительница Днепра Анна Шевченко.

Она добавила ссылки на закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятый в 2015 году.



Закон о запрете нацистской и коммунистической символики / Скриншот