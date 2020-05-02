24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Likar Покер Дизайн Афиша
more

Учительница поздравила первоклассников на 1 мая открытками со Сталиным: фото из Днепра

- Читати новину українською
Сталин, учительница и 1 мая в Украине: невероятное сочетание
Сталин, учительница и 1 мая в Украине: невероятное сочетание / Коллаж 24 канала

В онлайн-группе класса учительница одной из школ Днепра поздравила учеников-первоклассников c 1 мая открытками с советской символикой и изображением диктатора СССР Сталина. Украинские соцсети взорвались гневными комментариями.

50-летняя классная руководительница первого класса 45 школы Днепра, как пишут в фейсбук сообществе "Бацьки SOS", на 1 мая разослала в школьной группе в соцсети открытки с изображением Иосифа Сталина.

Читайте также Путина убрали: в армейском храме РПЦ не будет изображения президента, так как – "еще рано"

Кроме Сталина, в "поздравлениях" были изображения Ленина, красного флага, серпа и молота и другой символики Советского Союза.

Скриншоты открыток шокированные родители опубликовали в соцсетях: смотрите фото

 

 

Большинство родителей в сети написали гневные комментарии и призвали привлечь педагога к ответственности за популяризацию запрещенной в Украине коммунистической идеологии.

Примеры комментариев:

  • "Какой мрак! Для кого это? Для детей? Для родителей? Выбросьте наконец этот совок из головы!"
  • "Это ежегодно такое или только сейчас накрыло?"
  • "Ватноголових коллег гнать в шею и отдать под суд".
  • "И это пишет классный руководитель 1 класса! Ужас! А чему она тогда детей учит?"
  • "Срочно замените учителя! Мне жаль психики детей".

В комментариях люди чаще выражают возмущение: смотрите скриншоты 

 

 

Суть даже не в ностальгии (имеют право). Дело в том, что есть закон. А учреждение с большим количеством социальных связей этот закон игнорирует,
– написала жительница Днепра Анна Шевченко.

Она добавила ссылки на закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", принятый в 2015 году.

закон
Закон о запрете нацистской и коммунистической символики / Скриншот

В нем, среди прочего, говорится и об уголовной ответственности за изготовление, распространение и публичное использование такой символики, за что могут наказать ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Школа Учителя Декоммунизация Образование Образование в Украине Учеба СССР История Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Всеукраинская школа онлайн четвертая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
27 апреля , 10:36 Всеукраинская школа онлайн четвертая неделя: расписание, темы уроков и список каналов
Ростислав Струтинський
Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
3 апреля , 19:55 Когда можно подать документы на зачисление в первый класс: комментарий от Минобразования
Ростислав Струтинський