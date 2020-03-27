Учиться в одной из лучших частных школ США реально – пример украинского школьника

Вступление в лучшие частные школы США может стать реальностью благодаря некоммерческой организации Ukraine Global Scholars. История украинского подростка.

Парень уже учится на предпоследнем курсе The Taft School.

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Андрей Торчило родился в селе Старая Лишня, Волынской области. Парень учился в украинской старшей школе, и участвовал во многих олимпиадах и турнирах по физике.

Сейчас он учится в предпоследнем классе одной из лучших частных школ Америки, The Taft School, где он углубленно изучает точные науки и возглавляет команду кросс-кантри, а также занимается шахматами.



Андрей Торчило учится в школе уже долгое время/ фото: The Taft School

Поступить в школу и получить полную стипендию на обучение ему помогла некоммерческая организация Ukraine Global Scholars.

Я узнал о Ukraine Global Scholars (далее UGS) еще в 2015 в соцсетях. Мы с сестрой всегда интересовались различными образовательными возможностями для украинских школьников,

– рассказал Андрей.

Как поступить в The Taft School

заполнить аппликационную форму;

тест по математике;

тест по английскому языку;

интервью.

Только 3% людей, поступающих в школы-пансионы, получают полную финансовую помощь.

Поэтому стать студентом такой школы и выиграть грант на обучение без помощи UGS практически невозможно. В течение всего аппликационного процесса менторы программы помогали со всеми аспектами вступления,

– пояснил Андрей.



Олег Шостак и Андрей Чертило тоже ученики школы / фото: The Taft School

Также UGS помогает своим студентам, оплачивая тесты SAT и TOEFL, и готовит детей к сдаче этих экзаменов в онлайн-школе. Кроме этого, UGS организует двухнедельный лагерь в Карпатах, где учат новое поколение финалистов основам вступления.

Главным отличием американской системы образования и украинской является то, что у студентов и учителей есть больше свободы выбирать способы обучения, что, несомненно, способствует успешности,

– объясняет преимущества американской системы образования Андрей.

Как увеличить шансы на поступление?Андрей советует найти стартап, хобби, академический или спортивный интерес в чем-то. Внешкольные достижения сильно увеличивают шансы стать финалистом.



Так выглядит кампус школы / фото: The Taft School

Кто может подать заявку

ученики 8-11 классов украинских школ;

владение английским на достаточном уровне;

готовность вернуться в Украину после обучения.

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Дедлайн заявок в когорту заявителей в Ukraine Global Scholars 2021 уже скоро – 15 Апреля, 2020. Ссылку на заявку можно найти здесь.