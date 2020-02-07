Украина не будет приравнивать венгерский язык к списку языков коренных народов, – Новосад

Совершенствование стандарта изучения украинского языка как государственного в украинских школах – вопрос, над которым совместно будут работать Украина и Венгрия. Вопрос расширения прав венгерского языка для национальных меньшинств не рассматривается.

О таком решении заявила министр образования Украины Анна Новосад по результатам встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, пишет пресс-служба МОН

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Глава министерства образования пояснила, что основная цель ведомства – чтобы все украинские дети, независимо от их этнического происхождения, на высоком уровне владели государственным языком.

В то же время мы уважаем конституционное право каждого ребенка изучать и обучаться на родном языке. Сейчас наша дискуссия должна быть сконцентрирована вокруг повышения качества обучения. Для этого мы стимулируем профессиональное развитие учителей, делаем пришкольные лагеря и внедряем современные методики в работу школ,

– рассказала Анна Новосад.

Петер Сийярто заявил, что Венгрия готова поддержать проект по усовершенствованию стандарта изучения украинского языка как государственного. Однако, по мнению главы МИД Венгрии, в новом законе о среднем образовании Украина может приравнять венгерский язык к языку коренных народов.

Анна Новосад ответила, что этот вопрос является политическим и Украина его поднимать не будет. А закон о среднем образовании разработан по рекомендациям венецианской комиссии.

Коренные народы у нас четко определены в законодательстве. Нужно понимать, что изменение перечня стран нарушит заложенные основные принципы. Коренными народами сейчас рассматриваются те, которые не имеют другого государства, кроме Украины, которая отстаивает развитие их культурного и языкового наследия. Венгерский язык под этот принцип не подпадает,

– констатировала чиновница.

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Почему Венгрия хочет приравнять венгерский язык к языку коренных народов в Украине? Согласно новому закону о среднем образовании, все венгероязычные школы обязаны перейти на новую модель обучения:



В начальной школе обучение будет вестись полностью на материнском языке, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском. С каждым годом украинского будет становиться больше, и в результате в 9 классе 40% предметов будут вестись на государственном языке. В старшей школе такой показатель должен составить уже 60%.



Между тем Венгрия предлагает приравнять венгерский язык к языку коренных народов. В таком случае, обучение с 1 по 11(12) класс будет вестись на венгерском.