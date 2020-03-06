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Украина впервые приняла участников Болонского процесса – что изменится в высшем образовании

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Страны-участницы Болонского процесса определили основные принципы работы на ближайшие 10 лет. В качестве основного, это диджитализация высшего образования и сбалансированная академическая мобильность для студентов и преподавателей.

О перспективах развития образования говорили на заседании группы сопровождения Болонского процесса в Киеве, пишет пресс-служба МОН.

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По словам Егора Стадного, Украина присоединилась к Болонскому процессу в 2005 году и взяла на себя обязательства реформировать систему высшего образования в соответствии с европейскими стандартами.

За эти годы Болонский процесс достиг весомых результатов благодаря добросовестной работе каждого из его участников. И Украина готова в дальнейшем быть надежным партнером и активно участвовать в реформировании систем высшего образования Европейского пространства высшего образования,
– рассказал заместитель министра образования Егор Стадный.


Участники процесса определили главные цели на дальнейшее сотрудничество до 2030 года / фото: МОН

Главные задачи для участников Болонского процесса на ближайшие 10 лет

  • обеспечение взаимодействия между странами-участницами Болонского процесса для достижения Целей устойчивого развития;
  • обеспечение верховенства международного права и предотвращения любых форм ограничения академической автономии и институционального управления высших учебных заведений;
  • равномерное выполнение Болонских обязательств всеми странами-участниками;
  • равные возможности для развития национальных систем высшего образования в странах Болонского процесса;
  • сбалансированное развитие академической мобильности государств-участников;
  • внедрение современных цифровых решений в Европейском пространстве высшего образования.

В мероприятии приняли участие представители от стран-участниц Болонского процесса, а также от многочисленных европейских организаций. В частности Совета Европы, Европейской ассоциации университетов, Европейской ассоциации студентов, и др.

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Что известно о Болонском процессе

  • это межправительственное сотрудничество по реформированию систем высшего образования;
  • процесс начался в 1999 году;
  • Украина присоединилась в 2005 году;
  • 48 стран являются участниками процесса.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Студенты Министерство образования и науки Украины Учеба Новости Киева Высшее образование
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