Украинец в США брал 10 тысяч долларов за подделку документов на поступление: детали

Один из членов экзаменационной комиссии при поступлении в Университет Южной Калифорнии Игорь Дворский признался в коррупционной схеме. Абитуриенты, которые плохо сдали вступительный экзамен, все равно зачислялись на обучение.

Федеральные прокуроры утверждают, что Игорь Дворский брал 10 тысяч долларов за каждого абитуриента, сообщает Ewronews.

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Украинец сам признался в совершенном преступлении. Общая сумма взяток составляет 200 тысяч американских долларов.

Его задержание произошло после того, как руководитель компании по недвижимости Тоби Макфарлейн был приговорен к тюрьме за подкуп работников Университета Южной Калифорнии. Макфарлейн дал показания против членов экзаменационной комиссии.

В общем под подозрением 52 человека. Среди них: родители детей, директор подготовительной школы, члены приемной комиссии и даже преподаватели спортивных занятий.

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