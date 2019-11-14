Украинец в США брал 10 тысяч долларов за подделку документов на поступление: детали

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Колумбийский университет оказался в центре скандала
Колумбийский университет оказался в центре скандала / Турнавигатор

Один из членов экзаменационной комиссии при поступлении в Университет Южной Калифорнии Игорь Дворский признался в коррупционной схеме. Абитуриенты, которые плохо сдали вступительный экзамен, все равно зачислялись на обучение.

Федеральные прокуроры утверждают, что Игорь Дворский брал  10 тысяч долларов за каждого абитуриента, сообщает Ewronews.

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Украинец сам признался в совершенном преступлении. Общая сумма взяток составляет 200 тысяч американских долларов.

Его задержание произошло после того, как руководитель компании по недвижимости Тоби Макфарлейн был приговорен к тюрьме за подкуп работников Университета Южной Калифорнии. Макфарлейн дал показания против членов экзаменационной комиссии.

В общем под подозрением 52 человека. Среди них: родители детей, директор подготовительной школы, члены приемной комиссии и даже преподаватели спортивных занятий.

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Сколько украинцев проживает в США?

  • 976 314 человек украинского происхождения;
  • 20% из них непосредственные мигранты;
  • 30% из них владеют украинским языком.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Образование за рубежом Высшее образование Взятка Коррупция Учеба
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