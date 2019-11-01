Украинские молодые ученые завоевали золото и бронзу на мировом конкурсе: впечатляющие изобретени

Двое молодых украинских ученых получили награды на мировом конкурсе научных проектов. За свои изобретения Ольга Харасахал завоевала золото в секции "медицина", а Дмитрий Соломьянюк – бронзу за свое изобретение "Бактериальная конфета", которая разлагает пластик.

Конкурс научных проектов MOSTRATEC проходил в Бразилии. Соревновались украинские молодые ученые с коллегами из 35 стран мира.

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С какими изобретениями победили украинцы?

Ольга Харасахал – изобретательница, которая разработала метод выявления раковых метастазов на ранних стадиях и подбора индивидуального лечения. Такая методика уже есть, впрочем – дорогая. Один анализ стоит около двух тысяч долларов. Девушка разработала альтернативу.

Это дешевле в 100 раз, стоит 20 долларов за анализ или 500 гривен. Он уже работает в нашем онкологическом диспансере в городе Мариуполе, а сейчас мы хотим сделать этот метод международным стандартом,

– рассказывает Ольга.



Ольга Харасахал и Дмитрий Соломьянюк на конкурсе

К сожалению, "Бактериальная конфета" Дмитрия Соломьянюка осталась в Париже, потому что багаж потеряли. Впрочем, на конкурсе изобретение успело принести молодому ученому бронзу.

По словам Дмитрия, его давно раздражает мусор, особенно пластик, очень медленно разлагается. Поэтому изобретатель нашел бактерии, которые могут его уничтожать, и решил их распространять с минимальными затратами и максимальной точностью.

В капсуле есть все, что нужно бактерии – еда и достаточно кислорода. Далее в процессе бактерия имеет необходимое время, чтобы адаптироваться к новым условиям и дальше делать свою работу – раскладывать пластик,

– ответил Дмитрий Соломьянюка.

Молодой ученый хочет усовершенствовать изобретение так, чтобы иметь возможность бороться с мусором и на земле, и в воде. Тогда уже планирует распространять методику.

Денежных призов конкурс не предусматривает, но, как отмечает директор Национального центра "МАН" Оксен Лесной, это очень престижно и является серьезной мотивацией для молодого ученого.

Что известно о конкурсе?Mostratec – один из крупнейших мировых конкурсов научных проектов. В этом году он состоялся в Ново-Амбургу (Бразилия). В конкурсе принимают участие 35 стран мира в 15 номинациях. У него очень строгая система рецензии и отбора участников. Украина впервые присоединилась к конкурсу и получила две награды.