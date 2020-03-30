Украинские полярники едут в Антарктиду: однако сначала их ждет обсервация в Чили
Украине удалось доставить участников 25-й Украинской антарктической экспедиции в Чили в условиях пандемии коронавируса. Полярники сейчас на обсервации и ждут разрешения отчалить в Антарктиду.
Украинская экспедиция находится в городе Пунта-Аренас на берегу Магелланова пролива, пишет официальный сайт министерства образования и науки Украины.
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Теперь из-за карантина в Чили, украинцы вынуждены остаться в стране на обсервации.
Это уже вторая попытка полярников добраться на станцию "Академик Вернадский".
Напомню, что из-за карантина 25-ой экспедиции не удалось с первого раза добраться до Латинской Америки и она была вынуждена вернуться в Киев. Но сейчас команда уже в Чили, и мы ожидаем успешную пересменку,
– рассказал руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.
Глава НАНЦ также рассказал, что пересменка стала возможной благодаря содействию многих дипломатических учреждений и украинского МИД-а.
Особенно хочу отметить роль МИД-а и украинских дипломатов на всем пути перелета экспедиции,
– пояснил Евгений Дикий.
Впервые полярники попытались отправиться на украинскую антарктическую станцию 16 марта, однако тогда из-за ограничений в результате пандемии коронавируса, они были вынуждены вернуться в Киев.
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Что известно об антарктической станции "Академик Вернадский"
- расположена на острове Галиндез (архипелаг Аргентинские острова)
- на станции круглогодично работает 12 полярников. Их задача проводить научные исследования в Антарктиде;
- функционирует с 1960-х годов. До 1996 года была британской станцией под названием "Фарадей".
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