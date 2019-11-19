Украинские школьники завоевали медали на международных соревнованиях по компьютерным играм: фото

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Украинцы выиграли медали с Dota 2 / МОН

Сразу две украинские команды завоевали медали на международных спортивных соревнованиях среди школьников. В Киеве проводились соревнования по двум дисциплинам: Dota 2 и League of Legends.

В этом году участие принимали игроки из 5 стран: Китая, Грузии, Германии и Польши, сообщает прессслужба МОН.

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Особенностью Esports School Championship является то, что на них сочетаются соревнования по электронным дисциплинам (киберспорт) и физические активности. Среди них – аэрохоккей, движухи, лазертаг, скалодром, пейнтбол и тому подобное. Принять участие в мероприятии могут школьники в возрасте от 14 до 19 лет,
– пояснил заместитель министра образования Максим Ярмистый.


Команда Грузии обошла украинцев в Dota 2 / фото: МОН

По итогам группового этапа определились участники плей-офф, которые поделили между собой призы.

Финальные пьедесталы

League of Legends:

  • золото: TPE Tong Tex (Китайский Тайбэй);
  • серебро: LLG Darmstadt (Германия);
  • бронза: Cyber Legion jr. (Грузия), GGL (Германия).

Dota 2:

  • золото: Gldani Squard (Грузия);
  • серебро: Phantom Troupe (Украина);
  • бронза: Masdaa (Украина).


Соревнования были не только компьютерными / фото: МОН

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Что такое Dota 2 и League of Legends?

  • Dotа – командная компьютерная игра с элементами ролевой игры, в которой каждый игрок управляет одним героем. Задача – уничтожить вражеский лагерь.
  • League of Legends – онлайн видеоигра, которая сочетает в себе элементы ролевой видеоигры и стратегии в реальном времени. Одна из самых популярных онлайн-игр мира.

 
Китайская команда тоже не осталась без призов / фото: МОН

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Техно Учеба Образование в Украине Школа Министерство образования Украины Максим Ярмистий Киберспорт Игры
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