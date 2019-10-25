Украинские училища будут бороться за 20 миллионов евро от ЕС, – Новосад
Министерство образования отобрало 7 областей, которые будут бороться за 20 миллионов евро в рамках европейского проекта. За эти деньги победители планируют модернизировать училища.
Каждая из областей выдвинула по 3 учреждения профессионального технического образования, на базе которых планируется создать Центр профессионального совершенства, сообщает пресс-служба МОН.
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Я поздравляю все области, которые получили возможность стать пилотными в нашем большом проекте "EU4Skills". Позже к вам приедет экспертная миссия KfW для отбора 4 заведений, которые благодаря европейской инвестиции в 20 млн евро станут центрами профессионального совершенства,
– заявила министр образования Украины Анна Новосад.
Регионам-победителям планируется выделить еще и дополнительные 20 миллионов евро для строительства меньших объектов инфраструктуры профессионально-технического образования.
Список областей-претендентов на грант:
- Львовская
- Запорожская
- Винницкая
- Николаевская
- Полтавская
- Ровненская
- Черновицкая
Что такое Центр профессионального развития?
Это репрезентативное пространство на базе учреждений ПТУ, имеющее целью популяризировать профессиональное техническое образование в Украине и готовить квалифицированные кадры для работодателей.
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Откуда деньги на центры технического развития?
В конце прошлого года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о финансировании программы "EU4Skills" (призвана развивать профессиональное техническое образование). Общая сумма выделенных денег от ЕС 58 миллионов евро.