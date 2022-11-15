В Україні створили благодійний магазин вживаних книжок «Книжкові сили України».

повідомили засновники проєкту Української академії лідерства.

В ексклюзивних коментарях Читомо Юрій Манілов, засновник проєкту, розповів, що ідея проєкту полягає в обміні вже прочитаними книжками для збільшення благодійних пожертв на потреби Збройних сил України.

Інформацію про ініціативу поширюють завдяки сайту, телеграм-ботові та інстаграму.

«Телеграм-бот для приймання книжок від користувача.Також бот нагадає про відправлення, там можна отримати зворотний зв’язок у разі виникнення проблем. Я написав його сам, не маючи попереднього досвіду. Сайт — звичайний маркетплейс, де люди купують книжки як в онлайн-книгарні. Інстаграм для взаємодії з авдиторією, відповідей на запитання, розв’язання проблем тощо», — розповів Манілов.

Благодійниками стають і ті, хто донатить книжку, і ті хто її купує. Користувачів сайту заохочують повертати книжки в проєкт після прочитання, адже так одне видання може принести кілька донатів.

Книжка лишається у користувача доти, поки її не куплять.

«Перш ніж запустити сайт ми оголошували великий книжковий збір, і зібрали 350 видань. У перший же день у нас купили 80 книжок, а залили на платформу 2. В середньому, на 1 залиту книгу припадає 40 куплених», — зауважив Манілов.

Проєкт передбачає, що покупці оплачуватимуть книжки на рахунок ФОПу, а вже «Книжкові сили України» донатитимуть їх благодійним організаціям. Спочатку планувалося, що платіжна система буде приймати платежі як донати, однак втілити цю ідею не вдалося через відмову платіжних систем.

«Ми плануємо оголошувати збір на початку кожного місяця на якусь конкретну потребу, закривати її та оголошувати новий збір. Цього місяця збираємо 50,000 грн на ремонт військового дрона для аеророзвідки. Судячи з усього ми закриємо цей збір раніше, ніж очікували на початку», — каже Манілов.

Нагадаємо, українські книжкові блогери організовують лотерею для збору коштів на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, авторський примірник «Кайдашевої сім’ї» продали на благодійному аукціону для ЗСУ за 35 тис. грн.