Під час повномасштабної війни в Україні було зруйновано або пошкоджено більше 3000 закладів освіти. Більше 65% з них стосуються закладів дошкільної освіти. Тобто, дитячі садочки не працюють онлайн або офлайн. Про це під час IT Ukraine Education Summit 2023 розповів заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній, передає кореспондент Delo.ua.

"Здебільшого це в тих областях, де зона потенційних бойових дій або активних бойових дій, – там садочки не працюють взагалі", - пояснив Завгородній.

За його словами, школи здебільшого працюють в дистанційному або змішаному форматі. Зокрема, 1,5 млн дітей навчаються повністю онлайн, 1,2 млн – в змішаному форматі, 1,3 млн – офлайн.

"Тобто, зараз ми маємо майже 4 млн учнів в системі загальної середньої освіти, що приблизно на 250-300 тисяч менше, ніж було минулого року. З цих 4 млн учнів, за даними наших областей, приблизно пів мільйона навчаються дистанційно з-за кордону", - каже Завгородній.

Як пояснює експерт, складна ситуація й в закладах вищої освіти. Справа в тому, що більшість вчаться онлайн або в змішаному форматі, тому якість такої освіти відповідна.

"Стосовно якості, ми зараз проводимо разом з Службою якості освіти аналітичне дослідження. Приблизно 12 тисяч учнів проходять тестування для того, щоб ми могли більш детально зрозуміти по середній школі, де є саме прогалини в знаннях, в яких темах, яким чином можна індивідуалізувати навчальні плани наступного року. Це допоможе відреагувати на наслідки останніх декількох навчальних років", - пояснює Завгородній.