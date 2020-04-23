Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео занятий за 23 апреля
Проект "Всеукраинская школа онлайн" проводит занятия по будням с 10 утра. Смотрите онлайн-уроки для 11 класса за 23 апреля.
Всего за день будут транслировать по 6-7 занятий.
Более Стартовали онлайн-уроки для школьников: расписание занятий и список каналов
Расписание уроков
Понедельник
- Украинский язык;
- Алгебра;
- Зарядка;
- Физика;
- История Украины;
- Зарядка.
Вторник
- Украинская литература;
- Биология;
- Зарядка;
- История Украины;
- География;
- Зарядка.
Среда
- Английский язык;
- Геометрия;
- Зарядка;
- Химия;
- Биология;
- Зарядка.
Четверг
- Украинская литература;
- Физика;
- Зарядка;
- Английский язык;
- Всемирная история;
- Зарядка.
Пятница
- Украинский язык;
- Физика;
- Зарядка;
- Химия;
- Алгебра;
- Зарядка.
Где смотреть
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: украинская литература
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: физика
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: зарядка
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: английский язык
Смотрите онлайн-уроки для 11 класса: всемирная история
Остальные уроков будут доступны на ютуб-канале Министерства образования и науки Украины.
Предыдущее занятие: Онлайн-уроки для 11 класса: смотреть видео
Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?Образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.
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