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Какие права педагогов чаще всего нарушаются во время карантина

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Права учителей во время карантина часто нарушают / Christina @ wocintechchat.com

Образовательный омбудсмен призывает педагогов не бояться сообщать о нарушении их прав. Какие именно права работников образовательной сферы нарушаются – рассказывает Сергей Горбачев.

Об этом Сергей Горбачев сообщил на своей странице в фейсбук.

К слову: Учителей заставляют писать заявления об отпуске во время карантина – образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен рассказал, что в его личных сообщениях много жалоб.

Сейчас у меня в личном чате просто вал сообщений от педагогов о нарушениях. В этих сообщениях – весь "букет" нарушений прав участников образовательного процесса во время карантина,
– пишет Сергей Горбачев.

Какие права педагогов чаще всего нарушают во время карантина

  • учителей заставляют писать заявления на отпуск;
  • заставляют приходить каждый день приходить на работу, несмотря на возможность работать из дома;
  • уменьшение зарплат, манипулируя законодательством;
  • заставляют учителей выходить "на уборку кладбища" или уборку территории учебных заведений во время карантина;
  • принуждение патрулировать улицы отдельных городов;
  • принуждение разносить продукты одиноким гражданам.

По словам чиновника, педагоги жалуются, но не хотят называть конкретных заведений, где нарушаются их права.

Когда я прошу это (адрес заведения – 24 канал) указать, чтобы действовать в пределах полномочий и отправить требование самодурам прекратить нарушения прав педагогов: конечно, без упоминания фамилии заявителя – мне очень часто отвечают: "Ну так мы же боимся, что все равно узнают и отомстят",
– рассказал Сергей Горбачев.

Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до 24 апреля. ВНО планируют провести летом этого года.

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Сколько всего учителей в Украине?
Всего в украинских учебных заведениях работает более 400 тысяч педагогов.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Карантин в Украине 2020 Школа Учеба Образование в Украине Учителя
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