Какие права педагогов чаще всего нарушаются во время карантина

Образовательный омбудсмен призывает педагогов не бояться сообщать о нарушении их прав. Какие именно права работников образовательной сферы нарушаются – рассказывает Сергей Горбачев.

Об этом Сергей Горбачев сообщил на своей странице в фейсбук.

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Образовательный омбудсмен рассказал, что в его личных сообщениях много жалоб.

Сейчас у меня в личном чате просто вал сообщений от педагогов о нарушениях. В этих сообщениях – весь "букет" нарушений прав участников образовательного процесса во время карантина,

– пишет Сергей Горбачев.

Какие права педагогов чаще всего нарушают во время карантина

учителей заставляют писать заявления на отпуск;

заставляют приходить каждый день приходить на работу, несмотря на возможность работать из дома;

уменьшение зарплат, манипулируя законодательством;

заставляют учителей выходить "на уборку кладбища" или уборку территории учебных заведений во время карантина;

принуждение патрулировать улицы отдельных городов;

принуждение разносить продукты одиноким гражданам.

По словам чиновника, педагоги жалуются, но не хотят называть конкретных заведений, где нарушаются их права.

Когда я прошу это (адрес заведения – 24 канал) указать, чтобы действовать в пределах полномочий и отправить требование самодурам прекратить нарушения прав педагогов: конечно, без упоминания фамилии заявителя – мне очень часто отвечают: "Ну так мы же боимся, что все равно узнают и отомстят",

– рассказал Сергей Горбачев.

Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до 24 апреля. ВНО планируют провести летом этого года.

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Сколько всего учителей в Украине?

Всего в украинских учебных заведениях работает более 400 тысяч педагогов.