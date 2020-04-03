Какие права педагогов чаще всего нарушаются во время карантина
Образовательный омбудсмен призывает педагогов не бояться сообщать о нарушении их прав. Какие именно права работников образовательной сферы нарушаются – рассказывает Сергей Горбачев.
Об этом Сергей Горбачев сообщил на своей странице в фейсбук.
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Образовательный омбудсмен рассказал, что в его личных сообщениях много жалоб.
Сейчас у меня в личном чате просто вал сообщений от педагогов о нарушениях. В этих сообщениях – весь "букет" нарушений прав участников образовательного процесса во время карантина,
– пишет Сергей Горбачев.
Какие права педагогов чаще всего нарушают во время карантина
- учителей заставляют писать заявления на отпуск;
- заставляют приходить каждый день приходить на работу, несмотря на возможность работать из дома;
- уменьшение зарплат, манипулируя законодательством;
- заставляют учителей выходить "на уборку кладбища" или уборку территории учебных заведений во время карантина;
- принуждение патрулировать улицы отдельных городов;
- принуждение разносить продукты одиноким гражданам.
По словам чиновника, педагоги жалуются, но не хотят называть конкретных заведений, где нарушаются их права.
Когда я прошу это (адрес заведения – 24 канал) указать, чтобы действовать в пределах полномочий и отправить требование самодурам прекратить нарушения прав педагогов: конечно, без упоминания фамилии заявителя – мне очень часто отвечают: "Ну так мы же боимся, что все равно узнают и отомстят",
– рассказал Сергей Горбачев.
Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до 24 апреля. ВНО планируют провести летом этого года.
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Сколько всего учителей в Украине?
Всего в украинских учебных заведениях работает более 400 тысяч педагогов.