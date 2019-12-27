В 2020 году в Украине стартует реформа художественного образования: что обещают

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины анонсировало реформу художественного образования в Украине уже на 2020 год. Будут начинать с внешкольного образования.

О результатах обсуждений, которые состоялись накануне, рассказала заместительница главы МКМС Ирина Подоляк, пишет пресс-служба Министерства культуры, молодежи и спорта.

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По словам чиновницы, сейчас художественное образование заточено под "гениев-профессионалов", однако в центре обучения должен быть ребенок.

Мы рассматриваем культуру, как элемент образования, и стремимся, чтобы дети в художественные школы бежали, потому что им там нравится, и школа делает их счастливыми. Мы должны с детства воспитывать человека со всесторонним развитием и широким кругозором,

– рассказала Ирина Подоляк.

Начало реформы должно происходить из художественных школ, а тогда должно дойти и до высших учебных заведений.

Также замминистра рассказала, что руководители художественных университетов обычно говорят пафосные и патетические вещи, но на самом деле не понимают задачи учреждений, которые они возглавляют.

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Сколько в Украине художественных школ?