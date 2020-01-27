В Германии школьник прошел более 10 километров, чтобы не опоздать на уроки

В немецком городе Росток 13-летний парень ночью преодолел более 10 километров, чтобы вовремя прийти на занятия. Он не имел другого выхода, ведь в городе бастовали водители, и общественный транспорт не курсировал.

Школьник решил не будить родителей и просто оставил записку, в которой объяснил, что пошел в школу. Об этом сообщили DW.

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Родители парня не сразу нашли записку, поэтому успели обратиться в полицию. Но правоохранители не нашли ребенка. Только в 7 утра родителям позвонили из школы и сообщили, что с ним все хорошо.

13-летний парень пояснил, что вышел раньше в школу, потому что не хотел опоздать на уроки. Для этого он преодолел более 10 километров ночью.

В США 6-летний мальчик Блейк решил показать свою доброту и открытость к новым знакомствам в преддверии нового учебного года в школе. Он надел футболку, на которой было написано: "Я буду твоим другом".