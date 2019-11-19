В Харькове учителя младших классов переводили детей через дорогу в неположенном месте: видео
Учеников одной из харьковских школ учителя переводили прямо посреди улицы, игнорируя пешеходный переход. Педагоги рисковали жизнью около 20 детей.
Об инциденте сообщила небезразличная харьковчанка в своем Телеграмм.
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По словам очевидцев, ситуация повторилась во второй раз. При повторной попытке учителей перевести детей через дорогу вне разрешенных мест, неравнодушные свидетели попытались помешать.
Мы перегородили дорогу и сопровождали до пешеходного перехода детей, но учительнице ничего донести не смогли – им просто "удобно" здесь переходить,
– говорится в заметке.
По словам харьковчанки, пешеходный переход расположен в 100 метрах от того места, где детей переводили. Ситуацию осложняла темнота и плотный трафик улице.
Пользователи социальных сетей узнали одну из учителей. Жизнью детей рисковала учительница младших классов Людмила Георгиевна Кулиш.
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Сколько в Украине погибает детей из-за ДТП?За последние шесть лет на дорогах Украины погибли 1 400 детей. Более 43% погибших – это пешеходы и велосипедисты.
Словесная перепалка очевидцев с учительницей – смотрите видео: