"В идеале нужно закрыть все": после пожара в колледже под Одессой закроются 4 школы

16 декабря в Овидиопольском районе Одесской области прекратят работу 4 школы. Причина – отсутствие противопожарной сигнализации.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Овидиопольской районной государственной администрации Игорь Ильченко, пишет Vgorode.UA.

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Было принято решение о прекращении учебного процесса в Марьяновской и Калаглийской ООШ, Великодолинской УВК "ООШ I-III ступеней" (гимназия) и Великодолинской ООШ I-III ступеней № 2,

– рассказал чиновник.

В этих школах, по словам чиновника, учатся около 2 тысяч школьников.

Игорь Ильченко также заявил, что только на установку противопожарной системы во всех школах района нужно выделить свыше 30 миллионов гривен. А самым лучшим вариантом с точки зрения безопасности – закрыть все школы в районе.

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Почему противопожарные сигнализации начинают проверять именно сейчас?