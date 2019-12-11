"В идеале нужно закрыть все": после пожара в колледже под Одессой закроются 4 школы

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Школы прекратят обучение уже со следующего понедельника / Mwesigwa Joel

16 декабря в Овидиопольском районе Одесской области прекратят работу 4 школы. Причина – отсутствие противопожарной сигнализации.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Овидиопольской районной государственной администрации Игорь Ильченко, пишет Vgorode.UA.

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Было принято решение о прекращении учебного процесса в Марьяновской и Калаглийской ООШ, Великодолинской УВК "ООШ I-III ступеней" (гимназия) и Великодолинской ООШ I-III ступеней № 2,
– рассказал чиновник.

В этих школах, по словам чиновника, учатся около 2 тысяч школьников.

Игорь Ильченко также заявил, что только на установку противопожарной системы во всех школах района нужно выделить свыше 30 миллионов гривен. А самым лучшим вариантом с точки зрения безопасности – закрыть все школы в районе.

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Почему противопожарные сигнализации начинают проверять именно сейчас?

  • Алексей Гончарук поручил министерству образования навести порядок в противопожарных системах всех образовательных учреждений;
  • этот приказ стал следствием трагедии в Одессе;
  • там в результате пожара в местном колледже пострадали 30 человек, погибли 12.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Пожар Пожар в Одессе на Троицкой Образование в Украине Учеба Школа Новости Одессы
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