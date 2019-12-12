В Киеве агрессивная учительница унижала детей: полиция открыла дело

В одной из школ Подольского района Киева учительница материлась и унижала школьников. Одной из девушек из-за крика педагога стало плохо.

В полицию Киевщины обратились родители учеников. По их информации, учительница жестоко обращалась с детьми, унижала их и безосновательно обвиняла.

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Женщина довела школьницу до того, что ей пришлось обратиться в медпункт из-за плохого самочувствия. Факт буллинга подтвердил руководитель школы. Из полученной характеристики следует, что женщина агрессивна, нецензурно ругается на коллег, родителей школьников и даже самих учеников.

В полиции составили два административных протокола: один по статье о мелком хулиганстве и один по поводу буллинга.