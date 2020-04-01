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В Киеве будут судить чиновников за хищение денег во время ремонта детского сада

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Чиновники разворовали почти полмиллиона гривен / niu niu

Киевская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту хищения государственных денег в особо крупных размерах во время ремонта детского сада. Дело уже направили в суд.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Фейсбук.

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Установили, что в 2016 году должностные лица управления образования Оболонской РГА заключили с частным предприятием договор на реконструкцию детского сада в Оболонском районе Киева.

Чиновники, зная о завышенной стоимости работ, перечислили на счета частного предприятия 480 тысяч гривен бюджетных денег.

По результатам предварительного расследования начальнику управления образования Оболонской РГА сообщено о подозрении,
– говорится в сообщении.

Статья, по которой будут судить чиновников, предусматривает до 8 лет лишения свободы.

К слову: В Украине постепенно сокращается очередь в детсады: детали

Сколько в Киеве в целом детсадов?
Всего на территории столицы работают около 800 детских садов.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Дети и несовершеннолетние Учеба Дошкольное образование Образование в Украине
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