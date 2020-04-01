В Киеве будут судить чиновников за хищение денег во время ремонта детского сада
Киевская местная прокуратура завершила досудебное расследование по факту хищения государственных денег в особо крупных размерах во время ремонта детского сада. Дело уже направили в суд.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Фейсбук.
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Установили, что в 2016 году должностные лица управления образования Оболонской РГА заключили с частным предприятием договор на реконструкцию детского сада в Оболонском районе Киева.
Чиновники, зная о завышенной стоимости работ, перечислили на счета частного предприятия 480 тысяч гривен бюджетных денег.
По результатам предварительного расследования начальнику управления образования Оболонской РГА сообщено о подозрении,
– говорится в сообщении.
Статья, по которой будут судить чиновников, предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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Сколько в Киеве в целом детсадов?
Всего на территории столицы работают около 800 детских садов.