В Киеве избавятся от детских интернатов: что будет вместо них

Киев планирует избавиться от интернатной формы воспитания детей за 5 лет. Детям сразу будут искать новые семьи.

Об этом рассказала заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.

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Мы ставим для себя амбициозную цель – за 5 лет наладить систему таким образом, чтобы ребенок при потере родителей или лишении их родительских прав сразу попадал в семью,

– рассказала Марина Хонда.

По словам чиновника, государство должно помогать реализовать этот план. В частности, судебные органы должны рассматривать судебные дела лишения родительских прав в сокращенные сроки, а не затягивать на несколько лет.

Также городские власти продолжают выделять бюджетные деньги на поддержку домов семейных форм воспитания, приемные семьи и патронатные семьи. Ожидается, что это должно стимулировать киевлян к усыновлению приемных детей.

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Сколько в Украине интернатов?