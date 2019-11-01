В Киеве избавятся от детских интернатов: что будет вместо них
Киев планирует избавиться от интернатной формы воспитания детей за 5 лет. Детям сразу будут искать новые семьи.
Об этом рассказала заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Марина Хонда.
Читайте также: Называли обезьяной: в киевской школе девочка выбросилась из окна из-буллинга
Мы ставим для себя амбициозную цель – за 5 лет наладить систему таким образом, чтобы ребенок при потере родителей или лишении их родительских прав сразу попадал в семью,
– рассказала Марина Хонда.
По словам чиновника, государство должно помогать реализовать этот план. В частности, судебные органы должны рассматривать судебные дела лишения родительских прав в сокращенные сроки, а не затягивать на несколько лет.
Также городские власти продолжают выделять бюджетные деньги на поддержку домов семейных форм воспитания, приемные семьи и патронатные семьи. Ожидается, что это должно стимулировать киевлян к усыновлению приемных детей.
Вам будет интересно: Дженнифер Лопес передала в школу запас пищи после поста учительницы о голодном ученике: видео
Сколько в Украине интернатов?
- 44 дома-интерната;
- 5692 детей являются воспитанниками этих интернатов;
- 471 ребенок в 2018 году усыновлен гражданами Украины;
- 133 ребенка усыновлены иностранцами.