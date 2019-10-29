В Киеве на акцию протеста вышли тысячи учителей: видео

К столице Украины съезжаются педагоги со всей Украины. В столичных университетах даже отменили пары.

Сбор учителей анонсировали в 13:00 на Майдане. Оттуда протестующие двинулись к Верховной Раде, сообщает "Информатор".

Важно: Минобразования против отмены надбавок для учителей, – Новосад

Из-за акций протеста в столичных вузах отменили пары, потому что все преподаватели вышли на акцию. Педагоги протестуют с колокольчиками в руках.

Возглавляет колонну председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь. Сформированы требования к государственным деятелям.

К педагогам обратился Святослав Вакарчук и разъяснил, какие на самом деле в партии "Голос" замечания к закону "Об общем среднем образовании", против которых в том числе и протестуют учителя.

Что предлагает "Голос"?

ввести обязательную сертификацию для работников образования;

повысить заработную плату учителям, но отменить надбавки;

ввести 40-часовую рабочую неделю.

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Что требуют учителя?

сохранить надбавки и доплаты педагогам. В частности, за выслугу лет, престижность педагогического труда, проверку тетрадей, заведование кабинетом, классное руководство, ученое звание, ученую степень;

возможность работать по бессрочным трудовым договорам для работников пенсионного возраста;

сократить рабочее время для педагогов;

оставить добровольную сертификацию для педагогических работников.

Требования протестующих и выступление Святослава Вакарчука – смотрите видео:​