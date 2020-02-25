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В Киеве состоится бунт-фестиваль против скучного образования

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На фестивале запланирована насыщенная программа / Priscilla Du Preez

В Киеве запланирован фестиваль против стандартной системы образования. На событие приглашают детей, а также их родителей и учителей.

Фестиваль пройдет с 27 февраля по 1 марта, сообщает пресс-служба Художественного Арсенала.

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В мероприятии примут участие музеи, библиотеки, университеты, институты, организации-популяризаторы науки и другие компании.

Тема фестиваля "Супермозг: левое / правое полушарие".

Пространство Арсенала, как и мозг, разделено на правую и левую части – такие себе воображаемые полушария. В правой – несколько больше активностей, посвященных искусству и творчеству, в левой – науке и технологиям,
– говорится в сообщении.

Что предлагают организаторы фестиваля

  • интерактивная программа от участников;
  • творческие лаборатории и мастер-классы;
  • театральные представления;
  • художественные спецпроекты;
  • ярмарка развивающих игр и книг.

Участники фестиваля больше узнают о строении мозга, сне, обучении и развитии с помощью игры. Во время фестиваля посетители также будут создавать собственные истории и оживлять их с помощью дополненной реальности и многое другое.

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Полную программу фестиваля смотрите по ссылке.

Купить билеты можно здесь.

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Киева Учителя Школьники Учеба Образование в Украине
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