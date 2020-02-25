В Киеве состоится бунт-фестиваль против скучного образования
В Киеве запланирован фестиваль против стандартной системы образования. На событие приглашают детей, а также их родителей и учителей.
Фестиваль пройдет с 27 февраля по 1 марта, сообщает пресс-служба Художественного Арсенала.
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В мероприятии примут участие музеи, библиотеки, университеты, институты, организации-популяризаторы науки и другие компании.
Тема фестиваля "Супермозг: левое / правое полушарие".
Пространство Арсенала, как и мозг, разделено на правую и левую части – такие себе воображаемые полушария. В правой – несколько больше активностей, посвященных искусству и творчеству, в левой – науке и технологиям,
– говорится в сообщении.
Что предлагают организаторы фестиваля
- интерактивная программа от участников;
- творческие лаборатории и мастер-классы;
- театральные представления;
- художественные спецпроекты;
- ярмарка развивающих игр и книг.
Участники фестиваля больше узнают о строении мозга, сне, обучении и развитии с помощью игры. Во время фестиваля посетители также будут создавать собственные истории и оживлять их с помощью дополненной реальности и многое другое.
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Полную программу фестиваля смотрите по ссылке.
Купить билеты можно здесь.