В Крыму официально работает одна украинская школа, но язык там не изучают

В анексированом Крыму официально зарегистрирована только одна школа, в которой предусмотрено изучение украинского языка. Но на самом деле язык там не изучают.

Единственная школа, где бы должны были изучать украинский язык, работает в Феодосии, сообщил руководитель "Крымскотатарского ресурсного центра" Эскендер Бариев, пишет "Радио Крым.Реалии".

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Но по данным местных жителей это неправда, язык там не изучают,

– добавил Бариев.

По его словам, в 2019 году "продолжались попытки закрытия крымскотатарских школ". В частности, изменился статус 16 из них:

для 7 школ сохранили статус крымскотатарских;

5 школ перевели на двуязычное образование;

еще 4 школы стали общеобразовательными.

Ранее в российском "Минобразования Крыма" заявляли, что в 2018-2019 учебных годах в Крыму учились 200 тысяч 700 детей. Среди них – из них 6 тысяч 100 (3,1%) крымскотатарском языке и 249 (0,2%) – на украинском.



По данным"Минобразования", в Крыму работают 15 школ с крымскотатарским языком обучения и одна школа с украинским языком. Кроме того, в 27 школах работают 126 классов с крымскотатарским языком обучения, а в 5 – 8 классов с украинским языком обучения.

Что известно про Крымскотатарский ресурсный центр?

Общественная организация, созданная с целью повышения уровня политической и общественной активности крымских татар, содействие защите прав и свобод крымскотатарского народа, сохранения национальной самобытности крымских татар, продвижение крымскотатарской культуры.