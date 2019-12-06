В Минобразования планируют увеличить бюджет на училища в 5 раз к 2020 году

Министерство образования и науки Украины заложило в госбюджет в 5 раз больше денег на создание учебно-практических центров при училищах. Выделили около 259 миллионов гривен.

Об увеличении финансирования рассказала министр образования Анна Новосад во время открытия учебно-практического центра в Сваляве, что на Закарпатье, пишет пресс-служба МОН.

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Мы понимаем, что если вы определяете что-то приоритетом, то вы должны в это инвестировать. Поэтому кроме европейских средств, которые нам удалось привлечь в рамках проекта EU4Skills – 58 млн евро, мы инвестируем из госбюджета. В 2020-м это будет в 5 раз больше средств, чем в прошлом году (259 миллионов гривен),

– рассказала глава ведомства.

Оказалось, что руководство учебного центра в Сваляве эффективно использовало выделенные деньги. Об этом заявила сама министр.

Деньги государство по направлению всегда выделяет одинаковые. Для такого типа НПЦ (научно-практических центров) это 630 тысяч гривен дальше действуют другие факторы-выделила ли дополнительные деньги область, качественно ли осуществлены закупки, как подошел руководитель заведения к организации работы НПЦ. Здесь все сложилось практически идеально. Здесь чувствуется, что каждый любит свою работу,

– заявила Анна Новосад.

Что такое EU4Skills?

Европейская программа финансирования, которая направлена на поддержку реформы профессионально-технического образования и создания учебно-практических центров. В конце 2018 года МОН подписали соответствующее соглашение. Общая сумма выделенных денег от ЕС 58 миллионов евро.

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В каких областях Украины откроют учебно-практические центры?