В Одессе предлагают изучать язык жестов в школах и детсадах

Екатерина Хоменко основала первую на юге Украины школу сурдоперевода. Заведение работает меньше года, а обучение уже успели пройти около 100 человек – половина из них не имеют проблем со слухом.

Об инициативе неравнодушной одесситки рассказывает "Думская".

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По мнению основательницы школы, в наше время изучать язык жестов нужно всем.

В общем я убеждена, что учиться жестовой грамоте нужно начинать еще в детском саду. Это не сложно, но так необходимо в наше время, ведь современный мир стремится к инклюзии,

– рассказывает Екатерина Хоменко.

Обучение в школе происходит один раз за сезон и длится два месяца. Ученики успевают изучить дактильную азбуку и знакомиться с основами языка жестов. Все изученные знания ученики сразу закрепляют на практике, общаясь между собой.



Около 60% всего языка жестов – мимика / фото: Думская

По словам основательницы школы, в Украине работают лишь несколько маленьких школ сурдоперевода. А на юге Украины таких заведений не было вообще. И это несмотря на то, что в только Одессе официально зарегистрированных лиц с нарушением слуха более 1600.

Пока школа не имеет собственного помещения, поэтому локация первой школы сурдоперевода постоянно меняется. Однако, основатели планируют решить эту проблему.

Что известно о языке жестов?

вид коммуникации, согласно которой буквы, слова и даже мимика обозначаются специальными жестами;

в основном используется людьми с нарушением слуха и с недостатками голосовых связок;

людей с такими проблемами в мире насчитывается от 0,4 до 1,5% от общего населения мира;

язык жестов содержит около 5000 знаков.

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Сколько в Украине людей с недостатками слуха?Официально в Украине зарегистрировано более 50 тысяч лиц с нарушением слуха.