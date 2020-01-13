В одном из киевских университетов открыли центр разработки электромобилей
На базе Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского открыли RnD-центр. Там студенты смогут разрабатывать новые модели электробайков и электрокаров.
Сейчас в центре уже приступили к работе над несколькими проэктам по созданию новейших транспортных средств, пишет пресс-служба МОН.
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RnD-центр – это некий кружок, где студенты из разных направлений учатся сотрудничать и применять теоретические знания. А еще – получать дополнительные баллы. В дальнейшем планируем дать возможность студентам оформлять свою работу в этом центре как часть курсового проекта,
– рассказала преподаватель университета Оксана Юрчишин.
Планируется, что изобретения будут запускать в массовое производство. Среди проектов, над которыми работают студенты – многофункциональное транспортное средство для людей с инвалидностью.
В КПИ студенты смогут применить знания на практике / фото: МОН
Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компании Delfast.
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Сколько студентов в общем учится в КПИ?
Всего в киевском политехе учатся около 21 500 студентов.